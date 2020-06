Una vocación que lo dejó sin mamá y si n papá

Martín perdió a su mamá en 2017 en un accidente de tránsito. La joven doctora tenía entonces poco más de 30 años y estaba embarazada de cuatro meses. Dejó a su hijo, de entonces 10 años, a cargo de su mamá y el papá del menor, quien también ejercía como médico.

El niño ahora tiene 13 años y acaba de volver a pasar por uno de los momentos más difíciles de su vida. También perdió a su papá, el médico Herson Saravia.

Saravia fue considerado en su momento el primer médico en morir a causa de covid-19, el 12 de mayo de este año. El Colegio Médico publicó una esquela donde así lo consignaba.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, también dijo la tarde de ese 12 de mayo que un médico había perdido la vida, que era un caso sospechoso, pero que todavía no habían resultado de sus pruebas.

Más adelante dijo que tenía una precondición médica que había complicado su cuadro.

"Él lo veía venir, por eso del virus, el se quedaba en su casa, él estaba pendiente del niño, de todos sus gastos, pero no se quedaba con él por el virus", recuerda la abuela del adolescente, una mujer que pasa los 60 años.

Su familia dice que no está segura si murió por covid-19. "Él enfermó dando consulta. Nos dijeron que tres pruebas salieron negativas, pero a saber", comenta la abuela del menor, de quien no se publicará su nombre, por pedido de la familia.

“ Yo lo cuidé para que ella siguiera estudiando. Es mi único nieto, él ya está acostumbrado a estar conmigo, por eso. Pero perder a los papás ha sido duro. Cuando murió su mamá no lo consolábamos con nada”.

Martín tampoco es el nombre verdadero del hijo del doctor Saravia, pero la familia prefiere no revelar datos personales por un tema de seguridad.

Su abuela recuerda que le ayudó a su hija a cuidarlo desde que el niño cumplió 22 días. Ahora está completamente bajo su cuidado y el de otro de sus hijos.

Entre ellos dos, siguen brindándole educación al pequeño y aseguran que no han recibido apoyo de ningún tipo hasta la fecha.

Esta semana que recién finalizó, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo N° 661 con la Ley Especial de Emergencia por Pandemia Covid-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía. Esta permitirá la entrega de seguros de vida al personal médico que combate el covid-19 en primera línea.

"Con este refuerzo se va a lograr dar el seguro de vida a todo el personal de primera línea del Ministerio de Salud y Fosalud, con el cual se le está dando seguridad y tranquilidad para que se pueda desarrollar el trabajo", dijo sobre la medida, el ministro de Salud, Francisco Alabi, el jueves de la semana pasada, tras la aprobación.

Por su parte, los diputados explicaron que la misma petición fue vetada por el presidente en el Decreto Legislativo N° 620, de fecha 1 abril de 2020, que establecía en ese momento la obligación al gobierno de determinar los mecanismos para otorgar un seguro de vida a los profesionales de la salud.

Una de las petición más fuertes, es que la entrega de este seguro de vida también incluya a los médico y personal de salud que falleció antes de su aprobación. Es decir, que la medida sea retroactiva.

En esa lista se encontraría en doctor Saravia, que tras su muerte, dejó sin un apoyo económico importante a su único hijo.

En redes sociales circula una petición de Change.org, para que acumule firmas a través de las cuales se le pida al gobierno otorgar una pensión al menor que perdió a ambos padres médicos.

"Pedimos al Gobierno de El Salvador garantizar una pensión digna para el niño Saravia de 10 años de edad, hijo del Dr. Herson Saravia, fallecido como un héroe víctima del COVID-19 (12/05/2020) y Dra. Delis Ruiz, fallecida en accidente de tránsito posterior a un turno en el centro hospitalario donde trabajaba (06/08/2017)", reza la petición, que ya suma casi 17,000 firmas.

Una familia rota

La madre de Martín estaba embarazada de cuatro meses cuando murió en un accidente. Tenía 10 años de casada con el doctor Saravia y más de 13 de estar juntos.

Su madre, la abuela de Martín, asegura que el niño vivió momentos difíciles después de la muerte de su mamá, porque eran muy cercanos.

"Yo lo cuidé para que ella siguiera estudiando. Es mi único nieto, él ya está acostumbrado a estar conmigo, por eso. Pero perder a los papás ha sido duro. Cuando murió su mamá no lo consolábamos con nada", relata la abuela, que asegura ha mantenido una cuarentena estricta en estos tres meses porque padece de los bronquios y no puede darse el lujo de enfermarse.

Una historia similar relata tras la muerte del papá del menor. "Si él con su papá, dios guarde. Un día de estos me contó que estaba soñando con él y lo veía bien feliz. 'Veía feliz a mi papá'", me dijo.

El Colegio Médico, lamenta el fallecimiento del Dr. HERSON SARAVIA, primer medico victima del COVID-19 en el país. Rogamos elevar una plegaria al creador por su eterno descanso �� pic.twitter.com/OIuJM8mc6r — Colegio Médico (@colmed_es) May 13, 2020

Años de sacrificio

El sentir de la abuela de Martín bien podría ser el de otros familiares de médicos que han fallecido a causa del covid-19 en el país.

Años y años de estudio intentando forjar una carrera que se ha visto truncada por el impacto de la pandemia en el personal médico.

"Ella tendría unos cinco años de estar ejerciendo", comenta la mujer.

Según relata, su hija estudio los 8 años de medicina en la Universidad de El Salvador. Luego tres de especialización como ginecóloga y varios cursos más, como ultrasonografía, entre otros, recuerda su madre.

"Ese fue un gran sacrificio para ella, pero también para nosotros, en tenerla estudiando ese tiempo", explica vía telefónica.

Ahora, ve lejos aquellos sueños que construyeron a través de los años y de forjarse una carrera en medicina.

Hasta la fecha, el ministerio de Salud no ha revelado cuántos médicos han fallecido por haberse contagiado de covid-19. No hay forma de acceder a la base de datos de los fallecidos y tampoco se tienen datos concretos de personal de enfermería o de laboratorio que hayan perdido esta batalla.

Ni siquiera es posible establecer cuántos se han infectado en el desarrollo de sus funciones.

Cuando anuncian el fallecimiento de alguien del personal médico, normalmente se refieren a personas que están en la primera línea de combate de la pandemia.

Algunas cuentas en redes sociales contabilizan que al menos 10 médicos han perdido la batalla ante el covid, pero no hay registros oficiales.

En sentir de todo el tiempo invertido en la educación y la pérdida de su ser querido también se registra en la casa de otra familia que perdió al esposo y padre por causa del covid.

Leticia, nombre ficticio, prefiere no dar muchos detalles de su esposo, quien falleció bajo sospecha de covid-19, mientras apoyaba las tareas sanitarias en un hospital del país.

A su cargo quedan dos menores de edad que aún no terminan de asimilar la muerte de su padre. No entiende bien si recibirá una pensión, tras el acuerdo de la Asamblea Legislativa, porque no ha recibido ningún tipo de información oficial.

Asegura que su esposo evolucionó rápido en su estado de salud que no lograron hacerle la prueba a tiempo. Murió y fue enterrado como caso "sospechoso de covid-19", por lo que no sabe si al no contar con una prueba positiva al virus podrá tener el beneficio del seguro de vida.

Los médicos siguen estando en la primera línea de atención de la pandemia. El Colegio Médico ha pedido en reiteradas ocasiones que el gobierno asegure la disponibilidad de los equipos de protección personal para los trabajadores de salud, su capacitación y supervisión de campo en su uso, a fin de reducir los riesgos de contagio en el gremio.