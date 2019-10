Unidad de Salud no tiene tubos de ensayo

Pacientes que llegan a pasar consulta a la unidad de salud de San Miguel denunciaron que no se han podido realizar sus exámenes de sangre debido a que les han informado que no hay suficientes tubos de ensayo, los cuales sirven para contener las muestras líquidas en un laboratorio clínico.

"Fui a pasar consulta y la doctora me dejó que me hiciera un recuento sanguíneo completo, pero cuando fui al laboratorio que está dentro de la unidad, me dijeron que me lo hiciera privado porque no habían tubos de ensayo para guardar la sangre", denunció Olga Torres, residente en el barrio La Merced, de la ciudad de San Miguel.

Lo mismo le ocurrió a Antonia Ayala, de 55 años, quien denuncia que no tiene dinero para hacerse sus exámenes en un laboratorio clínico privado y realizarse las pruebas de sangre que le ayudarán a verificar su estado de salud.

"Ya fui a un particular que está acá a la vuelta (de la unidad de salud) y me cobran casi $80 por hacerme todos los exámenes. Me dijeron que son importantes porque quieren ver la glucosa, creatinina, colesterol, y otros más que no recuerdo, pero si son un montón de exámenes", denunció Ayala.

Agregó, que se dedica a la venta de tortillas afuera de su casa y que lo poco que vende es para la alimentación de su familia, por lo que pide que le hagan sus exámenes en el laboratorio de la unidad de salud.

Se intentó hablar con la directora de la unidad de salud, pero se dijo que no estaba autorizada para dar declaraciones, por lo que se buscó a la directora regional de salud, pero no se encontraba.