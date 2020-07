Unidad médica del ISSS tiene pacientes covid ingresados

La Unidad Médica del ISSS en Santa Tecla ha pasado de dar consultas a convertirse en un mini hospital que ha llegado a tener hasta 15 pacientes ingresados. Estas unidades no están diseñadas para hacer ingresos, sino para dar consultas y también como centros de referencia.

Dos médicos que laboran en esa unidad confirman que la cantidad de pacientes altamente sospechosos de covid-19 ya tiene desbordado al personal. Muchos médicos se han contagiado en las últimas semanas y también muchos han fallecido.

Médicos del Seguro Social consultados coinciden en que, además de la alta carga viral que hay en los centros de salud, la improvisación y la falta de equipo de protección han supuesto un nivel más alto de riesgo para el personal de primera línea.

Una de las doctoras comenta que algunos recibieron capacitación sobre el uso de traje nivel III, pero otros no.

De momento, la Unidad de Santa Tecla utiliza una casa que alquiló, para terapia física y luego para pediatría, como "covitario", es decir, el lugar donde atienden a pacientes con sospecha de covid-19.

"Por el desbordamiento ya no reciben pacientes. Allí están 10 o 15 ingresados en una casa que tenía que ser para dar consulta. Ese estancamiento le ha obligado a habilitar un minihospital", comenta una de las doctoras consultadas.

Asegura que la directora de esa unidad ha hecho un gran esfuerzo por controlar la situación y por no rechazar a pacientes que llegan graves, pero no estaban preparados para ingresos.

Otro de los médicos confirma que ya una persona falleció en esa clínica. "Aunque el personal trate de manejarlo, el retraso en el ingreso o en referir, complica. Realmente hay una gran desorganización", asegura.

Aquí, como en el MQ y el General tampoco hay pruebas para detectar covid-19 entre el personal médico. "La idea sería que traten de hacer un rastreo de casos, por la exposición que tenemos sobre todo con los asintomáticos", dice la doctora.

Agrega que el personal médico no sabe la estrategia que las autoridades están utilizando para hacer las pruebas. El riesgo es que personal contagiado siga trabajando y propague el virus.

" Hay el caso de uno de los colegas que ahorita está grave, no se sabe con qué paciente o en qué servicio pudo contagiarse y sospechamos que fue hospitalario. Dos de sus colegas dieron positivos y tres más no se lograron testear, a pesar de que perdieron el olfato y siguen trabajando. Mientras no hay un diagnóstico, no los mandan 15 días a la casa", asegura.

Aquí, al igual que en el MQ y el General, también hace falta equipo. Los médicos aseguran que reciben dos o tres mascarillas N95 por mes. El resto deben pagarla de su bolsa. La N95 en estas condiciones, dura unas seis horas, aunque bajo algunos parámetros se puede reutilizar.

La improvisación no solo está relacionada con los ingresos, o con la falta de protección, también existe en los inadecuados espacios para que el personal se cambie o deseche los trajes.

"El reflejo de todo esto es la cantidad de médicos que se están enfermando y muriendo", asegura la doctora.