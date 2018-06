Unidades compradas antes del cambio de ley sin poder  matricular

Cambios en la Ley de Transporten establecen que de las unidades, nuevas, introducidas por los transportistas para el servicio público de pasajeros, el 25 % debe tener el sistema para ascenso y descenso de personas con discapacidad. La medida tomada en la Asamblea Legislativa ha causado fricciones entre el viceministerio y las gremiales.

El decreto entró en vigor el año pasado y quedó la obligatoriedad establecida.

El reclamo de los transportistas es que muchos de ellos tenían unidades compradas desde 2016 y no pueden introducir el 25 % de estas porque les exigen el sistema y fueron adquiridas cuando el cambio de ley no estaba todavía en vigencia.

“Han puesto los bueyes detrás de la carreta”, dice William Cáceres, de FECOATRANS, quien alega que los cambios por renovar la flota e introducir unidades completamente nuevas se ven frenados por esta disposición.

Las rutas 42-B, 101-D, 38-E, 109, 152, 52, 42, 1 y 6, entre otras, tienen microbuses coaster de 2016 sin poder introducir todavía porque no tienen el sistema. LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso a documentos de importadores que afirman que la compra de unidades fue hecho hace dos años.

“Nos piden que renovemos las unidades y estos nos bloquea, no estamos pidiendo que sean todas, sino únicamente las que ya teníamos compradas antes de entrar en vigor el cambio de ley”, dice Cáceres.

Se consultó a SERTRACEN si efectivamente existe un proceso varado en el registro de estas unidades, pero la única respuesta fue que la información la debe dar el Viceministerio de Transporte (VMT).

En el viceministerio confirmaron el problema y aseguran que efectivamente hay unidades de 2016 que no se han podido poner en circulación por no tener el sistema, aun cuando fueron adquiridas antes del cambio de ley.

“El decreto no estableció ningún inciso transitorio, por lo que se debería de hacer esa reforma y solucionar el problema de los empresarios, que habían adquirido las unidades”, antes de entrar en vigor, dice Gaspar Portillo, director de Transporte del VMT.

Para el diputado Carlos Reyes, la ley quedó establecida y no se ve posible, por el momento, la facilidad de la introducción de las unidades compradas antes.

“Yo creo que ahí vamos a tener que esperarnos un poco, porque lo que estamos planteando es que las nuevas unidades que se vayan adquiriendo deben, en definitiva, ir cumpliendo estos requisitos”, explico.

Reyes dice que hay espíritu de colaboración de los transportistas, los que se muestran dispuestos a cumplir con la ley en ese 25 % que les corresponde, pero las gremiales también insisten en que se les permita introducir las unidades de 2016 con una excepción.

René Velasco, de AESTP, dice que irán a la Asamblea Legislativa, para hacer la solicitud al respecto y se logre la transitoriedad para estas unidades solventar el problema.

“Queremos visitar la Asamblea Legislativa para solicitar la aprobación de un decreto transitorio para poder matricular todas estas unidades que tienen esta dificultad”, explicó el transportista.

Cáceres insiste en que se deben de dar las facilidades y va más allá de las unidades que están atascadas. “Nos piden a nosotros el sistema y no hay la infraestructura adecuada para usarlo, no hay rampas en las aceras, no hay bahías, de qué sirve que lo tengamos si no se usa, esta modificación de la ley es letra muerta”, explica, para agregar que también una delegación visitará al VMT para presentar nuevamente el caso.