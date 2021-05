Unidades de Salud citan para vacuna y no atienden

Un recorrido por varios vacunatorios de San Salvador determinó que, por tercer fin de semana, no se están aplicando vacunas contra el coronavirus. Ayer, sábado, en la Unidad de Salud de San Miguelito, las atenciones eran solamente médicas.

"Si le toca vacunarse venga el martes temprano para que reciba su dosis", recomendó uno de los agentes que custodiaba el recinto de la Unidad de Salud. El agente afirmó que, aunque llegan algunas personas citadas, el personal que vacuna no se ha hecho presente.

"Cuando comenzó la vacunación sí se atendía los fines de semana, pero hoy ya no están atendiendo. Hay gente que se enoja porque viene y no encuentra a nadie, pero no es nuestra culpa. No sabemos por qué se ha suspendido, ni porqué siguen citando en fin de semana, si no hay nadie", dijo.

Según el agente, la jornada de vacunación se retomará hasta el martes 11 de mayo. "Al que viene a preguntar, le digo que venga hasta el martes", dijo.

Por otro lado, el vacunatorio del Hospital Rosales también estuvo con las puertas cerradas ayer sábado. "No hay nadie atendiendo, hoy no vinieron, no se está vacunando, aunque yo no le puedo decir por qué. Hasta el martes van a venir a trabajar porque el lunes es feriado", expresó una de las personas designadas a controlar el ingreso vehicular al nosocomio.

Una situación similar se dio en la Unidad de Salud Barrios. El recinto de vacunación estuvo cerrado, y la enfermera a cargo de clasificar pacientes no quiso confirmar o desmentir si el martes se retomaría la agenda de vacunación.

"Hoy no se está atendiendo, pero no le puedo decir si el martes van a venir citados o qué, porque se ha bajado el ritmo de vacunación", expresó de forma rápida.

En esta Unidad de Salud, una usuaria que omitió identificarse señaló exaltada que fue citada y que, al llegar, no fue atendida. "Me dieron cita para hoy 8 de mayo, vengo a la Unidad de Salud y me salen con que no están atendiendo en el vacunatorio, que no hay nadie. Esto es una irresponsabilidad porque, si van a cerrar, entonces que no citen", señaló.

Las instalaciones del Hospital El Salvador tampoco recibieron citados el fin de semana. El inmueble, designado como insignia de la vacunación contra el coronavirus por su amplia capacidad, de acuerdo con las autoridades, también permaneció cerrado. El sábado solamente agentes de la PNC y miembros de la Fuerza Armada custodiaban el perímetro.

Ayer, las autoridades actualizaron las cifras de vacunación contra el coronavirus. Los datos oficiales dan cuenta de que un total de 1, 114,544 dosis han sido aplicadas; de esta cifra, 958,828 personas recibieron una primera dosis y 115,716 completaron ya las dos dosis.

La meta, de acuerdo con las autoridades, es vacunar a 4.5 millones de personas. Las primeras dosis se comenzaron a aplicar el 17 de febrero y hasta la fecha solo un 2.8% de la población ha completado el esquema de vacunación, de acuerdo con un reporte publicado por LA PRENSA GRÁFICA ayer.

Las autoridades de Salud no han brindado razones para dejar de vacunar, aunque haya personas citadas. Según ellos, unas 50,000 dosis se aplican diario.