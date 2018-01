Unidades de salud abarrotadas por alza de IRAS y diarreas

Desde la semana pasada los salvadoreños enfrentan las fuertes ráfagas de vientos y bajas temperaturas en el territorio nacional. Ante la situación, LA PRENSA GRÁFICA realizó un recorrido por unidades de salud del Ministerio de Salud (MINSAL) para verificar si la situación climatológica actual ha provocado un incremento de las infecciones respiratorias agudas (IRAS).

Ayer se constató que las clínicas se encuentran abarrotadas de pacientes que llegan no solo por IRAS, sino que también por el aumento de diarreas.

“A partir de este mes hay un aumento de neumonías y van a la par con las diarreas, estas últimas por el polvo que causan los vientos y las neumonías es por lo mismo también”.

enfermera, unidad de salud zacamil

En el recorrido se incluyeron las unidades de salud de San Jacinto, San Miguelito, Cuscatancingo y Zacamil. En los cuatro centros de asistencia médica la situación es la misma: desde muy temprano las personas esperan pasar consulta por enfermedades respiratorias agudas, las neumonías y sobre todo por diarreas que, según los empleados de las unidades de salud, tienen un alza debido al polvo que los vientos alborotan.

“Si ha habido, por ejemplo, a partir de este mes el aumento de neumonías van a la par con las diarreas, estas últimas por el polvo que causan los vientos, y las neumonías es por lo mismo también. Y el problema que los que más se están enfermando son los bebés y los niños; además, están también los abuelitos que son los más propensos”, dijo una de las enfermeras de la unidad de salud de Zacamil.

En este sentido, señaló que en el caso de las neumonías y diarreas en bebés, son los padres de familia los que pueden dejarlos expuestos para que se enfermen más, si no los abrigan adecuadamente y los dejan expuestos al polvo que generan los fuertes vientos que traen diferentes enfermedades.

“Desde hace días ando con una gripe y una gran tos por el viento; y por estar así, la situación del frío se vuelve más crítica. Nada más me dice el doctor que es una infeccioncita”.

María Martínez, paciente de la unidad de salud de San Jacinto

“En el caso de los bebés, son los papás los que tienen culpa de que los niños se enfermen, ya que sacan a los niños sin protección, a veces los padres traen a los niños por un catarrito; por lo cual, se les podría dar un medicamento casero, y se les explica aquí que la nariz es chiquita, que les va a costar respirar, que tienen que abrigarlos muy bien”, agregó la enfermera de la unidad de salud de Zacamil.

Los pacientes en los diferentes centros de atención médica manifiestan que desde que inició el frío y los vientos han sufrido de gripe y tos, algo que según ellos es normal cuando se da una situación climatológica de este tipo. Sin embargo, agregaron que a pesar de que ya tienen días con la enfermedad respiratoria, en las unidades de salud solo les dan Trimetoprim.

“Desde hace días ando con una gripe y una gran tos por el viento; y por estar así, la situación del frío se vuelve más crítica la situación. Yo ya pase consulta, pero nada más me dice el doctor que es una infeccioncita y, luego, solo dan antibiotico para que se me quite esto, además que padezco de diabetes y tengo que venir por el tratamiento”, dijo María Martínez, paciente de la unidad de San Jacinto.

Mientras tanto, el panorama en la unidad de salud de San Miguelito y de Cuscatancingo es el mismo. Las clínicas con muchas personas esperando pasar consulta por IRAS y diarrea, los pacientes también concuerdan con que las enfermedades virales respiratorias son producto de los vientos acelerados.

“Los periodos que estamos teniendo son cortos y no estamos en este momento teniendo saturación viral de ninguna enfermedad tipo influenza, que producen neumonía”.

Rolando Masis, director de vigilancia sanitaria del MINSAL

“Pero las diarreas sí se han incrementado considerablemente en los últimos días, más que cuando el niño está pequeñito si le da gripe o tos, la flema no la puede expulsar, se la traga. Entonces les da diarrea y vomito, pero diarreas sí tenemos bastantes”, señaló un empleado de San Miguelito.

Ayer el Ministerio de Salud confirmó que la situación actual es normal por el período, pero que se espera que los vientos de los próximos días no generen un incremento.

“Los periodos que estamos teniendo son cortos y no estamos en este momento teniendo saturación viral de ninguna enfermedad tipo influenza, que son aquellas que por su variedad de enfermedad producen posteriormente una neumonía; de ahí, enfermedades comunes como catarro u otros resfriados no desencadenan en neumonías, así que no estamos esperando al momento un aumento de este tipo de consultas”, explicó el doctor Rolando Masis, director de vigilancia sanitaria del MINSAL.

Cada día las clínicas de salud están atendiendo a más de 10 personas por diarreas, más que todo a bebés y niños. Sumadas a unas 15 infecciones respiratorias, según datos del personal. En el caso de la clínica de Zacamil, desde el 1.° de enero hasta la fecha ya registran 6 casos de neumonías confirmados.

“Por día atendemos 10 casos de diarreas y de diarreas casi no vienen, pero hoy sí vienen más, pero por más hábitos higiénicos que se les sugieren a los padres y a las demás personas, es por gusto porque no entienden”, estableció una empleada de la unidad de salud de Cuscatancingo.

Hasta ahora, según el calendario epidemiológico del MINSAL correspondiente a la semana dos de 2018, se reportan 9,235 casos de diarrea en lo que va del año, ya van 701 casos de neumonías y 18 fallecidos, mientras que para el 2017 fueron 17 personas en el mismo período.

Siguen los vientos

Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente ha pronosticado que los vientos y las bajas temperaturas continuarán hasta el fin de semana, informó que para hoy se prevé que el viento norte tendrá velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y algunas ráfagas ocasionales de mayor magnitud con énfasis en zonas altas y montañosas del país.

“Este fenómeno es acompañado por un frente frío, que se ubica al norte de Centroamérica y el sistema de alta presión, ubicado al norte de Texas”, explicó el MARN.

80%

son consultas de pacientes que llegan a las clínicas por infecciones respiratorias y por diarrea.



18

personas han fallecido por neumonías en 2018, según el calendario epidemiológico semana dos del Ministerio de Salud.



9,235

casos de diarrea registra el Ministerio de Salud a escala nacional en lo que va de este año, cifras que podrían aumentar por los vientos.

Incremento de incendios

Protección Civil hace el llamado a las Comisiones Municipales y Comunales para que tengan preparación para sofocar incendios, debe tenerse a disposición rápida las herramientas y los mecanismos de comunicación para activarse y actuar con rapidez y sofocar cualquier inicio de fuego en maleza seca en finca ante vientos.