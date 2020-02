Unión Europea: “Enfrentamiento entre instituciones del Estado en El Salvador ha causado una gran preocupación”

La Delegación de la Unión Europea en El Salvador se pronunció este domingo por la confrontación que hay entre el Gobierno de Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa por la aprobación de un préstamo de $109 millones para la fase tres del Plan Control Territorial.

En una “declaración local de la Unión Europea en coordinación con los Jefes de Misión de los Estados Miembros en El Salvador” se hizo un llamamiento a los dos órganos del Estado para que resuelvan la situación “de forma satisfactoria y pacífica y que la independencia de las instituciones se respete, con el pleno acatamiento a la Constitución”.

La Unión Europea advirtió que “el enfrentamiento entre las instituciones del Estado en El Salvador ha causado una gran preocupación” y recordó que “el irrespeto al orden constitucional rompería con 28 años de estabilidad democrática y causaría un gran daño a la convivencia y a la imagen internacional del país”.

Este domingo también se pronunciaron al respecto el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Diversos sectores nacionales también han pedido un respeto a la separación de poderes.

La plenaria extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros a petición del presidente Nayib Bukele no pudo realizarse. La Asamblea Legislativa dictaminó que no había una situación de emergencia en El Salvador y por tanto el órgano Ejecutivo no tenía la potestad para ordenarles sesionar. La mayoría de diputados no asistió y Bukele les dio el plazo de una semana para que aprueben el préstamo, al tiempo que amenazó con convocarlos nuevamente y no interponerse a una insurrección de los ciudadanos para removerlos de sus puestos.