Unión Europea definirá apoyo a El Salvador para los próximos años

La cooperación que asignó la Unión Europea al país finaliza el próximo año, pero según el embajador Andreu Bassols pronto se sentarán a dialogar con el gobierno para establecer los grandes ejes de cooperación a partir de 2021 y hasta 2028.

"En 2020 se definen las prioridades y vamos a ver si tendremos ya una indicación clara sobre los fondos que va a estar en la Unión Europea, en las perspectivas financieras de la Unión Europea, si van a estar ya determinadas las cantidades totales de cooperación al desarrollo en el mundo y a partir de ahí ir declinando hasta llegar a América Central y a El Salvador", dijo el embajador a LA PRENSA GRÁFICA.

Para el periodo 2014-2020 la Unión Europea asignó a El Salvador 149 millones de euros (unos $165.3 millones). Debido a que los fondos de la cooperación y donaciones recibidas en el gobierno del expresidente Mauricio Funes fueron destinados a la cuenta de gastos reservados y gastos privados para él y otras personas, en septiembre de este año se conoció que la mitad de esos fondos estuvieron bloqueados en la administración de Salvador Sánchez Cerén.

Tras la firma de una carta compromiso con el actual gobierno con el objetivo de evitar el desvío de ayudas a otras partidas, la Unión Europea ve un nuevo panorama de confianza, según lo expresó el pasado 11 de diciembre en la firma del desembolso de $24.2 millones para programas sociales y para acciones del Plan Control Territorial.

"Estamos seguros de que vamos a tener a un excelente socio de cooperación y estamos seguros de que la cooperación de la Unión Europea, que es una cooperación de calidad como la cooperación de los Estados mismos de la Unión Europea, (esto) nos va permitir estrechar estos lazos y acompañar esas políticas que son las políticas nacionales bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele", sostuvo el embajador.

La comisionada presidencial, Carolina Recinos, lo calificó como "un antes y un después" y comprometió al gobierno a que "jamás va a volver a suceder que un dinero vaya a parar a otro tipo de cuentas".

"Que las partidas presupuestarias que reciben préstamos o contribuciones no reembolsables de la cooperación internacional no puedan ser disminuidos para poder aumentar las partidas correspondientes a inteligencia del estado-gastos reservados; y que ningún fondo proveniente de la cooperación internacional se pueda transferir para inteligencia del estado - gastos reservados", son los objetivos del acuerdo, dijo.

Bassols mencionó que es importante seguir apoyando a El Salvador en programas de seguridad y educación, pero también es relevante el apoyo en medio ambiente y cambio climático porque son temas definitorios para el futuro.

"He mencionado el cambio climático porque obviamente estamos durante la conferencia de la COP25 (conferencia sobre el cambio climático) y es un tema que va a ser determinante para el futuro, no solamente de Europa si no de El Salvador y América Central y, por consiguiente, creo que ese es un campo muy prometedor de cooperación; pero estamos a disposición del gobierno para tratar todos los campos de cooperación que ellos consideren que son importantes. Seguridad, por ejemplo, obviamente va a ser importante en el futuro, va a ser siendo importante educación, yo considero que es un tema primordial", sostuvo el representante diplomático en el país.

"Es importantísimo saber que nosotros acompañamos políticas nacionales, nosotros no imponemos políticas que vienen de afuera. Las políticas son las del gobierno y nosotros estamos dispuestos a apoyar aquellas políticas con las cuales estamos de acuerdo y que constituyen una prioridad conjunta entre la Unión Europea pero sobre todo por parte del gobierno", aclaró.

La Unión Europea no solo apoya para programas estatales, también lo hace por medio de subvenciones a la sociedad civil y contratos con empresas.