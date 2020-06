Unión Europea descarta mediar entre Órganos del Estado salvadoreño

Que no está dentro de las facultades de la comunidad internacional el mediar entre poderes del Estado, cuando para estos sea imposible lograr acuerdos, declaró el embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andreu Bassols.

"El trabajo de la comunidad internacional no es el de poner de acuerdo a dos personas o instituciones o representantes políticos o partidos políticos que estén en desacuerdo, porque esta democracia es lo suficientemente fuerte como para que haya interlocutores internos que sean capaces de hacer este trabajo", fue la declaración del diplomático.

En las últimas semanas, el país ha estado sumido en una emergencia sanitaria a raíz del covid-19, también una emergencia económica debido al cierre de la actividad comercial en el país. Para Bassols, también existe una crisis institucional.

Para el Gobierno y la Asamblea Legislativa básicamente ha sido imposible lograr acuerdos para el manejo de la pandemia. La semana pasada, de hecho, ni siquiera llegaron al acuerdo sobre un lugar para reunirse.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les ordenó que formularan una ley para el manejo de la emergencia. La Asamblea aprobó un decreto, el Ejecutivo emitió otro.

"Estas emergencias requieren una acción pública concertada, creo que los ciudadanos lo merecen, desde el respeto más absoluto queremos apoyar, ayudar, coadyuvar a que este trabajo colectivo sea posible desde la comunidad internacional", dijo el embajador en Frente a Frente

Un llamado que hizo el diplomático a los tres poderes del Estado es a que tengan presente que sus competencias son limitadas, pues sobre ninguno recae la totalidad del manejo del país y su institucionalidad, si no que es una obligación compartida entre todos los actores.

Les instó a trabajar teniendo un objetivo en común.

"El poder Ejecutivo no tiene el poder, el poder Legislativo no tiene el poder, el poder Judicial no tiene el poder, tienen un poder y por eso tienen que dialogar, tienen que entenderse y tienen que trabajar en aras de un objetivo común", enfatizó el embajador en el espacio televisivo.