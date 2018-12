Uniones forzadas a temprana edad rebasan a matrimonios infantiles

Si bien reconoce y aplaude los esfuerzos que culminaron en la recién aprobada reforma al Código de Familia, que ahora prohíbe los matrimonios infantiles, Plan International advierte que urge la elaboración e implementación de una política nacional específica que erradique las uniones forzadas a temprana edad, y así lo plasma en su último estudio, denominado Estudio Nacional sobre Matrimonio y Uniones Forzadas de Niñas en El Salvador.

El documento, que es el primero de este tipo en el país, y que fue lanzado por Plan ayer en horas de la mañana, destaca como hallazgo principal que las uniones forzadas están por encima de la prevalencia de los matrimonios infantiles, porque los embarazos infantiles, que era lo que estaba derivando en estos matrimonios, no son la principal causa de las uniones a temprana edad.

Según explicó la asesora nacional de Género y Protección de la Niñez de Plan International El Salvador, Yesenia Segovia, las principales causas de estas uniones forzadas son cuatro: huir de las condiciones materiales de vida o de la situación de pobreza en que viven las niñas y sus familias de origen; la violencia que las niñas enfrentan en el interior de sus senos familiares, sobre todo de índole sexual, además de la violencia en el entorno en sus comunidades; la socialización de género en las comunidades sobre las viejas masculinidades, que permite que las niñas crezcan creyendo que sus roles en la vida se limitan a ser amas de caja, parir y cuidar hijos; y por último el embarazo.

"Todas estas son ideas, estos imaginarios sociales sobre masculinidad, arraigadas en sus familias, se las están transmitiendo a las niñas; y esto está contribuyendo a que las niñas vean las uniones forzadas como algo normal y algo natural", anotó.

Para realizar el estudio, fue necesario realizar 18 grupos focales y entrevistas a 165 personas de los departamentos de San Salvador, La Libertad, Chalatenango y Cuscatlán. Medio centenar de participantes eran niñas y adolescentes entre 10 y 17 años inmersas en uniones forzadas, y el resto eran hombres adultos que estaban en relaciones con menores de edad, niñas y adolescentes que nunca habían estado acompañados ni casados y mujeres jóvenes que se acompañaron o casaron siendo niñas.

“Urge el diseño de programas específicos en todo nivel: comunitario para informar a la gente sobre en qué consisten los delitos de acompañarse con niñas; divulgar el imaginario de género y divulgar las nuevas masculinidades”.

Yesenia Segovia, asesora nacional de Género y Protección de la Niñez de Plan International El Salvador

Participaron también adultos al cuidado de niñas y jóvenes entre 10 y 24 años casadas o acompañadas, líderes y lideresas comunales y funcionarios municipales y estatales, como personal de alcaldías, Policía Nacional Civil (PNC), Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), unidades de salud, Gobernación, Asamblea Legislativa, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

"Entre todas esas niñas que entrevistamos, solo una lo había hecho por el embarazo, las otras salieron embarazadas hasta después de la unión forzada", recalcó Segovia, quien además enumeró las negativas consecuencias que están teniendo estas uniones en las niñas salvadoreñas: deserción escolar, interrupción de sus proyectos de vida, inmersión en círculos de violencia intrafamiliar, restricción de su derecho a la libertad, riesgos en su salud por embarazo precoz y a veces hasta dos embarazos en reducido tiempo.

"Ya no pueden ni salir con sus amistades ni visitar a sus familiares sin que primero le tengan que pedir el permiso a sus maridos, y eso tiene un fuerte impacto. Otra de las consecuencias en baja autoestima, su empoderamiento se ve afectado, porque se comparan con relación a otras niñas que no están unidas ni acompañadas y caen en la cuenta que estas otras sí van a la escuela y están realizando otros proyectos que ellas no. Mientras tanto, estos hombres piensan que son sus salvadores, que han venido a rescatarlas, no se asumen como los abusadores que son", añadió.