"Unirme al oficialismo no, yo me estoy uniendo a las cosas buenas, no estoy traicionando el voto": alcalde de San José Guayabal tras renuncia a ARENA

Tras oficializar su renuncia al partido Alianza Repúblicana Nacionalista (ARENA), el alcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova, se refirió a algunas de las razones durante la entrevista televisiva Frente a Frente.

Vilanova aseguró que no está buscando unirse a Nuevas Ideas y tampoco a otros partidos afines al oficialismo, sin embargo, manifestó su respeto por las decisiones de los demás ediles que se han separado del partido de derecha con esos objetivos.

"No me sumo a los motivos que ellos tomaron, los cuales respeto, son sus propias valoraciones no son las mismas mías (...) Yo tomo la decisión de retirarme, es una decisión bien pensada, bien motivada.", dijo el alcalde.

Ante esto, manifestó tener la moral para poder agradecer a las autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) por el apoyo que le habrían brindado, así como la atención recibida.

Asimismo, Vilanova se pronunció ante la falta de fondos hacia las municipalidades, explicando que esa será siempre una necesidad que todos los alcaldes tendrán en el país, ya que muchos de los proyectos que se ejecutaban con dicho presupuesto se eliminarán por falta de financiamiento.

"El no FODES nos limita en San José Guayabal, haber construido paz en el municipio, a mí no me gustaría perderlo", expresó el alcalde además de detallar que la alcaldía que lidera, afortunadamente no posee deudas por la falta de dicha asignación por parte del Gobierno Central, pero alegó que las finanzas no son suficientes; "necesitamos financiamiento", puntualizó.

"Dicen que pagamos justos por pecadores, pero sí, algunas alcaldías, no soy quien para señalarlos, pero hicieron mal uso del FODES", expresó.

Ahora que se oficializó su separación del partido ARENA, el edil explicó que buscará nuevas aristas de apoyo para conseguir la ejecución de proyectos para su municipio y, a pesar de señalar que una de esas aristas las buscará en el Gobierno, enfatizó que no será bajo ningún tipo de afiliación política con ellos.

"Las aristas las buscaré en el gobierno en empresa privada, y tengo un sueño, que el presidente me reciba hoy ya sabiendo que no tengo ningún interés más", expresó.

Ayer, Mauricio Vilanova presentó oficialmente su renuncia al partido tricolor habiendo estado en él por 22 años consecutivos, lo que equivale a siete periodos electorales (actualmente se encuentra en el octavo).

En los últimos meses, al menos 20 alcaldes han renunciado al partido, alegando que su razón principal es por la falta de apoyo por parte de las directrices de ARENA.