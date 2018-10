Universidades privadas exigen la pronta elección de los magistrados

La Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES) exigió a los diputados de la Asamblea Legislativa la pronta elección de los cinco magistrados y sus respectivos suplentes que deben completar la Corte Suprema de Justicia. Hoy se cumplen 88 días de retraso en la elección que tenía como fecha límite el pasado 15 de julio y que por hoy ha dejado al país sin Sala de lo Constitucional.

La cuenta seguirá creciendo luego de que ayer los miembros de la comisión política de la Asamblea decidieron suspender su sesión de trabajo sin dar ninguna explicación.

"Exigimos, como parte de sociedad civil, que los diputados cumplan las funciones para las que fueron electos. Ellos fueron electos para cumplir con funciones que establece la Constitución y una de ellos es elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia", aseguró Mario Ruiz, rector de la Universidad Francisco Gavidia y presidente de AUPRIDES.

El académico también evaluó como "un riesgo" que ante la no elección de magistrados no pueda instalarse Corte Plena, algo que aumenta la inseguridad jurídica por la que atraviesa el país.

"De momento no hay Corte Plena y sabemos los riesgos que eso significa. Debemos exigir la elección de los mejores cuatro magistrados para la Sala de lo Constitucional y Sala de lo Civil", señaló el presidente.

Por su parte, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, por medio del Departamento de Ciencias Jurídicas, manifestó: "No cabe más que condenar enérgicamente la omisión constitucional de la Asamblea Legislativa al no haber elegido aún, luego de más de ochenta días de vencido el plazo, a los magistrados propietarios y a los suplentes para la Corte Suprema de Justicia. Los diputados deben deponer toda inclinación ajena al interés público y escoger de forma inmediata y certera a los nuevos magistrados, garantizando así el Estado constitucional de derecho, que hasta esta fecha no existe".