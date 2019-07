Universitarios son asaltados en alrededores del parque El Niño

Un grupo de estudiantes de una universidad que se encuentra a pocos metros del parque El Niño, en la ciudad de San Miguel, denunciaron que en los últimos días ha habido una ola de asaltos en la zona, por lo que pidieron a las autoridades que implementen un dispositivo de seguridad.

Karla (nombre ficticio) cuenta que hace dos semanas salió de la universidad y fue sorprendida por dos sujetos que se conducen en una motocicleta, quienes la amenazaron si gritaba.

"Iba caminando cuando el hombre se cruzó la calle y me dijo que hiciera como que era mi novio y que estábamos peleando, que si no hacía eso que iba a sacar una pistola y me iba a matar. El otro (delincuente) se quedó al otro lado de la calle esperando que llegara el ladrón con mis cosas", dijo.

Agregó que debido a que en la zona circulan bastantes buses, y en ese momento había muchas personas caminando, solo le dio un billete de $10 y le dijo que no andaba más. "Decidió irse con los $10", contó.

Todos los días un agente de la Policía y tres soldados del Plan Control Territorial circulan por la zona, quienes manifestaron ayer que saben de los casos de asaltos en el área, pero que se les dificulta realizar capturas pues no tienen vehículos ni radio.

"Tenemos conocimiento de que dos hombres que no se quitan un casco negro son los que andan asaltando".

Al igual que Karla, otra joven contó que el domingo fue asaltada por dos hombres que se conducían en una motocicleta negra y que se cubrían el rostro con los cascos de protección.