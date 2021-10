Uno de cada 10 no vacunados dice que es innecesario inmunizarse contra el covid-19

Una de cada 10 personas que no se ha vacunado contra el covid-19 considera que hacerlo es innecesario, revela una encuesta presentada este miércoles, como parte de un esfuerzo ciudadano para impulsar a la población a que se immunice contra la enfermedad.

La encuesta fue realizada por la Universidad Francisco Gavidia (UFG), con el apoyo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), el Colegio Médico de El Salvador (COLMED) y la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA). Las organizaciones también lanzaron una campaña para promover la vacunación.

Las entrevistas se hicieron a nivel nacional, del 31 de agosto al 3 de septiembre. En total se analizaron 1,241 boletas efectivas, con un nivel de confianza del 95 % y un error muestral de +/- 2.8.

El 71.6 % de los encuestados dijo tener el esquema completo de vacunación para ese entonces, es decir, las dos dosis de la vacuna. El 10.2 % tenía una dosis y el 17.3 % dijo que todavía no estaba vacunado.

Del 17.3 % que aún no había recibido la vacuna, el 21.7 % expresó tener temor a una reacción no deseada de la vacuna, el 17.3 % dijo que el horario de su trabajo no se lo permitía, pero el 11.1 % dijo que no consideraba necesario vacunarse. "Este dato es muy preocupante", dijo Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencias Tecnología e Innovación (ICTI) de la UFG.

El 9.3 % dijo estar confundido por la información que circula, el 8.8 % tenía dudas de la efectividad de las vacunas, mientras el 6.6 % mencionó tener una enfermedad recurrente como razón para no vacunarse.

Además, el 6.2 % mencionó como obstáculo el horario de atención de los centros de vacunación y el 4 % la distancia de dichos puntos. También el 9 % dijo que familiares y amigos habían reportado molestias después de haberse vacunado. El 3.1 % mencionó encontrarse en estado de embarazo y el 1.8 % citó la falta de transporte.

Cabe destacar que en las fechas en que se realizó la encuesta, el Gobierno aún no había flexibilizado los horarios ni había implementado la modalidad casa por casa, mientras que la vacunación para personas embarazadas se habilitó el 30 de julio, pero a partir de las 16 semanas.

En general, el 72.7 % de la población consideró que la vacunación es el camino para terminar con la pandemia, pero el 12.7 % dijo no confiar en las vacunas y el 7.4 % dijo sentir temor.

Según la encuesta, el 49.7 % dijo haber recibido la vacuna china CoronaVac, el 22.5 % se vacunó con Moderna, el 9.9 % con AstraZeneca, el 8.2 % con Pfizer. El 0.2 % mencionó la vacuna de Janssen y el 0.1 % la rusa Sputnik V. Estas dos últimas no están disponibles en El Salvador, por lo que se infiere que estas personas se vacunaron en el extranjero.