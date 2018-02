Uno no puede llegar a ser borreguito”

Arturo Simeón Magaña, un ahuachapaneco de 24 años y estudiante de Derecho, dice que estaría de acuerdo con eliminar el fuero legislativo, así como algunos privilegios de los diputados. Explicó que uno de sus principales proyectos es tener un campus de la Universidad de El Salvador en Ahuachapán.

¿Estaría dispuesto a impulsar alguna iniciativa para que se elimine el fuero a los diputados?

El fuero constitucional que tienen los diputados me parece innecesario, porque es el escudo para que algunos hagan actos delictivos y para que bastantes personas busquen aspirar a este cargo público. Hay casos de candidatos que no tienen vocación de servicio público y no tienen necesidad económica y muchas veces lo que realmente buscan es la protección constitucional del fuero. Este tema es necesario hacer una reforma.

Hay otros privilegios muy cuestionados.

El tema de quitarle el seguro médico privado a los diputados, que ellos dicen que no tienen y lo que están haciendo es retardando, porque simplemente están en un debate, pero no lo pueden quitar, no lo han quitado. La gasolina, el uso de vehículo, me parece innecesario para los diputados.

Esto podría no ser de mucho agrado para algunos diputados, incluso algunos de su propio partido.

A mí no me interesaría realmente si estarían o no de acuerdo, yo voy a llegar a promover mi visión de país.

Esto podría llevarlo a votar en contra de su partido.

Todos los diputados en alguna vez han votado diferente a la fracción. El reglamento interno de la fracción no prohíbe votar en contra, promueve que uno tiene que fundamentar la lógica (del) porqué estoy votando diferente. Y como uno no puede llegar (a la Asamblea) a ser borreguito. Uno debe de llegar y trabajar por el país y en mi caso particular trabajar por todo Ahuachapán.

¿Cuál sería su legado para Ahuachapán?

Tener Universidad de El Salvador en Ahuachapán, hemos hablado de apostarle a la industrialización del sector agrícola, crear cuerpos legales en coordinación con las municipalidades para que existan zonas francas, exoneraciones de impuestos y tasas municipales y así atraer la inversión.