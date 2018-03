Unos parecen artistas de cine en sus fotos electorales y eso es fraude: Ernesto Muyshondt

Lee también

El diputado del partido ARENA, Ernesto Muyshondt, junto con la diputada Maytté Iraheta y otros miembros del grupo parlamentario opositor, presentaron una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para solicitar que las fotografías de cada candidato a diputados en las próximas elecciones sean tomadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no presentadas por los propios candidatos, como sucedió en los últimos comicios.Esto, según Muyshondt, debido a la gran cantidad de “retoques” digitales que algunos diputados realizan a sus fotografías, llegando al punto de “parecer una persona totalmente diferente a la que en verdad son”. “Pedimos una reforma al Código Electoral para que se agregue un artículo con el fin de que las fotografías de los candidatos no sean adulteradas y garantizar que sean fotografías recientes”, declaró el diputado.“En las elecciones pasadas hubo candidatos que alteraron las fotografías, pareciendo personas muy distintas a las que son en realidad y eso es un fraude para el votante”, comentó Muyshondt, agregando que la idea es que “el TSE tome las fotografías y el candidato elija la foto que más le parezca, para evitar que se usen fotografías que, realmente, no corresponden a la persona”, agregó. “Hay casos en que el diputado parecía artista de cine y no la persona que son en realidad. Algunos aparecían hasta con 15 o 20 años menos”, subrayó.A esta iniciativa, la diputada Maytté Iraheta se sumó diciendo que “los políticos debemos tratar de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, pero cuando alguien retoca tanto una fotografía para verse mejor, significa que no quiere ser reconocido por su trabajo”. De igual forma, la diputada Iraheta señaló que “esto es engañar al votante, hacerle creer que somos alguien diferente y eso es una señal de desconfianza porque el trabajo del diputado no habla por él o ella”.“Estamos hablando de votaciones. Una fotografía es algo pequeño, pero que puede hablar mucho del futuro funcionario que será electo por los ciudadanos. Esperamos ver en las papeletas rostros reales y no rostros cambiados por la tecnología. Hay que ser transparentes en las cosas grandes y en las cosas pequeñas también”, agregó la parlamentaria.En la pieza de correspondencia presentada por ambos diputados, se solicita que la fotografía sea tomada por el TSE para ratificar que sean fotos recientes y asegurarse que “no puedan ser modificadas o retocadas ni por el Tribunal ni por el candidato”.