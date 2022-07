Urge puente para asistir a centro escolar

Alumnos del Centro Escolar Cantón San Sebastián Abajo, de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz, urgen de un puente peatonal que les permita cruzar todos los días el río Tapetayo.

Desde hace más de 20 años la comunidad ha pedido a las autoridades municipales y del Gobierno una estructura que le permita a padres de familias, alumnos, maestros y pobladores trasladarse por el sector sin el riesgo de ser arrastrados por una correntada, sin embargo, no reciben respuesta favorable, hasta el momento.

"Sólo vienen a medir y nunca hacen nada", es una de las frases más comunes que la mayoría de los pobladores expresan al ser consultados sobre la necesidad de un puente. Contiguo al río se ubica el centro escolar, al cual asisten a diario más de 100 estudiantes de primero hasta sexto grado, provenientes en su mayoría, de la zona del Arenal, al poniente de la escuela.

Para cruzar el río algunos se quitan los zapatos, otros son cargados en la espalda de un docente o padres de familia y otros se transportan en motocicleta .

"La idea es ingeniársela", dice Julio César Rivera, docente del centro educativo, añadiendo que para recibir la materia de educación física los niños deben cruzar el río porque reciben la práctica en un predio ubicado a un costado del río.

"Para que los alumnos no se mojen ponemos una tabla de cedro en la parte que se acorta el río y así pasan tranquilamente. Pero cuando llueve no se puede hacer eso, porque el agua sube casi cuatro metros y abarca ambos extremos, por eso, nadie se arriesga", añadió el docente.

Explicaron que con esfuerzo de la comunidad, encabezados por la profesora María Milagro Aquino, construyeron una base de concreto para que los peatones identifiquen los puntos seguros donde pararse y evitar caídas.

"Puse de mi dinero, me coordiné con unos amigos en el exterior y logramos hacer esta plancha de cemento, porque un día me caí y me doblé mi rodilla. Muchas personas sufrían caídas. Logramos construirla, me encantó que toda la comunidad colaboró porque de parte de la alcaldía no recibimos ayuda", mencionó la profesora Aquino.

Sobre la petición de construcción del puente peatonal, Erick Santos, gerente general de la alcaldía de Santiago Nonualco, mencionó que ya se gestionó el puente en este sector ante la Dirección de Obras Municipales (DOM).

"Ya se entregó carpeta técnica a la DOM, desconocemos en la etapa que va, pero sí se comprometieron en hacer este puente durante el año. Ya es un hecho que se hará y beneficiará a muchas personas", mencionó Santos.

Puente. Ante la necesidad, los maestros colocan a diario una tabla que sirve de puente para que los alumnos crucen el cause del río con seguridad.

Peligro. Padres de familia y algunos maestros cargan a los alumnos para evitar ser arrastrados por la fuerza del río Tapetayo.