Urge sacar el penal de Ciudad Barrios”

Reynaldo Carballo dice que su experiencia al frente del Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (ITEXSAL) es lo que lo impulsa a involucrarse por primera vez en la política para buscar una diputación por San Miguel bajo la bandera del Partido Demócrata Cristiano (PDC). La apuesta, dice, es transformar con educación a los jóvenes de la campiña salvadoreña. En esta entrevista también se compromete a retirar el centro penal de Ciudad Barrios y convertir esas instalaciones en un centro tecnológico que atienda a la población de la zona norte del departamento de San Miguel, una región caracterizada por la pobreza.

¿Cómo surge la idea de buscar una diputación por el Partido Demócrata Cristiano?

Cuando me hablaban de política siempre pensaba en corrupción. No tenía ningún interés, solo informarme de lo que pasaba; pero después se me presentó la oportunidad a través de la Democracia Cristiana de participar para una diputación.

¿De dónde surge esa motivación de involucrarse en un medio al que usted considera corrupto?

En la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES) hemos hablado de la deficiencia del sistema educativo, de que se necesita una transformación urgente. El sistema educativo solo está diseñado para dar un cartón, pero el joven no tiene la competencia para laborar. De 90,000 que se gradúan de bachilleres, según la PAES, solo 30,000 van para la universidad. El resto se queda sin estudiar y sin ninguna competencia para trabajar.

Eso me fue motivando a ver cómo llegar a la comisión de educación de la Asamblea Legislativa. Es la única cancha política desde donde se pueden hacer las transformaciones y se necesita un vehículo: un partido político.

¿La base de su gestión estaría en empujar cambios en el sistema educativo?

Estoy cien por ciento convencido de que la única herramienta para sacar adelante a este país es la educación. Es lamentable ver que no le estén apostando a la educación los gobiernos desde hace 30 años. Al presupuesto de este año le han bajado fondos de ese rubro. Le aseguro que si el dinero que se han robado todos los gobiernos anteriores lo hubieran invertido en educación este país sería como Taiwán.

Antes teníamos una mejor educación técnica, pero ese proceso se cortó. Nos impusieron una educación media con bachillerato general y nos quitaron los técnicos. Tenemos que regresar a diversificar la educación.

¿Qué más podría esperar un migueleño promedio de su gestión?

Cuando veo una Ciudad Barrios con un penal que tiene un montón de reos y veo la necesidad que tienen los pueblos del norte de San Miguel de un tecnológico, veo mi sueño de luchar desde la Asamblea para reubicar todo ese centro penal y convertirlo en un tecnológico para carreras bilingües para toda la juventud. Urge sacar el penal de Ciudad Barrios.

¿Por qué el vehículo para lograr eso es el PDC?

Hoy por hoy la bandera más potable es la del Partido Demócrata Cristiano. Yo le pedí a la cúpula de ese partido que para ingresar y correr por una diputación necesitaba una mesa limpia; por eso he tenido toda la libertad de buscar pueblo por pueblo el mejor candidato para alcaldes de los 20 municipios de San Miguel para alcaldes. También elegí a los otros aspirantes a diputados del departamento.

¿Autonomía total?

Tengo autonomía total, porque así la pedí. Así hemos armado las estructuras del partido pueblo por pueblo y es bastante sólida.

¿Hasta dónde cree que le puede alcanzar esa autonomía en caso de ganar? Las cúpulas imponen una línea y el PDC también ha dado muestra de ello en el pasado.

Pedí autonomía al cien por ciento porque así me quiero mantener. Estoy en política no por dinero ni por vivir de eso. La cúpula ya me dio autonomía y si en el caminar, ya adentro de la Asamblea, me exigiera dar un voto para beneficiar a las grandes mayorías hay que aprobarlo; pero si me piden un voto contra mis principios prefiero que me echen del grupo del PDC.

Reynaldo Carballo

Cargo:

Aspirante a diputado de San Miguel por el PDC.

Trayectoria:

Nuevo en política, primer año que busca llegar a la Asamblea como diputado. Empresario y propietario del Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos.