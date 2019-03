Urgen aprobación de ley especial contra el lavado

Aprobar cuanto antes la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos urgieron representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a los diputados de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa.

El anteproyecto de ley fue presentado por Douglas Meléndez, ex fiscal general, en octubre pasado, entre otros aspectos la nueva normativa cambia la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se enfoca en la prevención del delito, reduce los entes obligados y también las actividades económicas de riesgo.

En palabras del representante del jefe de la UIF, Néstor Guzmán, el anteproyecto de ley se acopla a exigencias internacionales que la mayoría de países están cumpliendo; además recoge los elementos necesarios que son tomados en cuenta cuando organismos internacionales que apoyan el combate al lavado de activos hacen evaluaciones a cada país. Explícitamente pidió a los diputados que eviten reformar la ley existente sobre este tema.

"Si nos quedamos con la ley actual y solo hacemos parches significaría que vamos a seguir manteniendo con vida algo que no está hecho a la medida del país, (el anteproyecto) no es una ley copiada, es una ley hecha a la medida de nuestra propia realidad nacional. Hay muchos sectores que están convencidos de que necesitamos un nuevo ordenamiento jurídico que permita que haya entes supervisores que ahorita no están en algunos sectores que son necesarios que existan, sectores que han sido identificados de alto riesgo que todavía no están contemplados y eso significa revisar esta legislación actual porque es más fácil crear algo nuevo que se adapte a nuestra realidad que seguir parchando algo que es deficiente", declaró el jefe de la unidad.

Similar opinión tuvo la jefa en El Salvador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mónica Mendoza. Este organismo, cabe destacar, participó en los procesos de consulta que se hicieron para la creación del anteproyecto de ley.

"La ley sí es necesario cambiarla, la ley que ustedes tienen actualmente es una ley que cumple con la metodología anterior, pero la nueva ley sí busca poner a El Salvador a la vanguardia y al mismo nivel de los países que ya han sido evaluados en este tema", aseguró Mendoza ante los diputados de la comisión.

En ese sentido, el presidente de la comisión, Antonio Almendáriz, propuso al resto de diputados adoptar la metodología de trabajo que implica realizar reuniones cada viernes a fin de avanzar con el estudio del anteproyecto. Los diputados aceptaron y la primera reunión se realizará el viernes 5 de abril, en este proceso también van a participar representantes de sectores involucrados en el tema.

El diputado de ARENA Rodrigo Ávila dijo que había que comprometerse a estudiar el anteproyecto a profundidad para no cometer errores ni dejar vacíos: "Es importante no modificar la ley actual sino hacerla de nuevo, pero para hacerla de nuevo tenemos que estar claros, convencidos y comprometidos para no cometer ningún error ni dejar ningún vacío y para eso no tenemos que correr, pero eso no quiere decir que vamos a dejar engavetada la ley".

Tema de país

El representante del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Carlos Acosta, destacó la importancia de que en la aprobación de esta nueva normativa se involucren representantes de todos los sectores de la vida nacional.

Eso dijo que sería importante al momento de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) haga la evaluación al país sobre la efectividad que tiene en el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, esta sería la cuarta ronda de evaluaciones a la que se somete el país.

"La metodología de la cuarta ronda es mucho más compleja porque la prioridad es determinar el nivel de efectividad del país en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo. Demostrar la efectividad es un reto que no lo puede hacer una institución, lo tiene que hacer el país, todos los actores tienen que trabajar de la mano para demostrar ese nivel de efectividad", dijo Acosta.

En ese período de evaluación se someterá a análisis todo lo que ha sucedido en materia de combate al lavado de activos en el país desde 2017. En ese sentido, Guzmán dijo que saldrá a relucir el tema de la suspensión del país del Grupo EGMONT.

Al respecto, dijo que a mitad de este año habrá un oportunidad para presentar una defensa ante esa instancia y que se levante la suspensión, pero advirtió que es necesario mostrar avances en combate del lavado.

"Creemos que el primer paso tendrá que ser superar el tema de la sanción que tenemos ahorita en una defensa con el Grupo EGMONT; el siguiente, si lo queremos ver como una hoja de ruta, tendría que ser el tema de la ley de lavado", afirmó el jefe de la UIF.