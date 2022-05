Urgen ayuda para tratamiento médico

La familia de doña Vilma Agustina Vásquez, de 58 años, quien padece de cáncer de páncreas, solicita la ayuda de personas particulares o instituciones de gobierno y privadas para continuar con su tratamiento médico

Ella necesita someterse a quimioterapias y a una cirugía. Actualmente, su salud se ha deteriorado mucho y permanece postrada en una cama.

"Desde agosto de 2021 comenzó con dolores y solo le daban medicinas para el colon. En noviembre le hicieron una operación por un tumor canceroso en el estómago. La cirugía costó cerca de $4,000. Nos dijeron que estaba bien, pero desde marzo recayó y volvieron a operarla", comentó Lissette Vásquez, hija de doña Vilma.

"Nadie quiere ver a su mamá enferma. El Día de las Madres ella no soportaba el dolor y para nosotros es bien triste verla así. Le cuesta hablar, ya no se vale por sí sola, por el momento tiene dos drenos y solo come líquidos. Tenemos que comprarle diariamente su medicina que cuesta $25 y a veces no tenemos", afirmó Lissette. La familia, que vive en Santa Ana, además necesita $3,000 para la próximo cirugía de doña Vilma. Si desea ayudar puede contactar a Lissette al 7323-3850 o depositar en la cuenta número 350-401-00-001485-7 del Banco Cuscatlán a nombre de Zulma Lissette Vásquez Silva.