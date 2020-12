Usa botellas para construir panadería

"No pido dinero, solo quiero construir con mis propias manos uno de mis sueños: mi propia panadería", dice Héctor Fuentes, un emprendedor santaneco, al referirse a su propio negocio de venta de pan.

Desde hace varios años nació en su mente el deseo de construir su panadería, pero sus escasos recursos económicos y su afecto al medio ambiente lo hicieron crear un proyecto que solventara lo primero y fuera amigable con lo segundo.

"Respeto el medio ambiente y por eso decidí construir mi panadería con material reciclable. El proyecto lo tengo hace ocho años, pero fue hasta hace poco que comencé a hacerlo realidad y estoy luchando para conseguirlo", dijo el emprendedor, de 30 años de edad.

Para lograr su objetivo, un amigo le proporcionó un espacio de 5 metros de largo por 5 de ancho en la colonia El Nazareno, del cantón Cantarrana, a un costado del tramo de la carretera Panamericana que conduce de Santa Ana a Chalchuapa.

"Esto es un proyecto que quiero construir con mis propias manos, pero igualmente reconozco que necesito de otras manos amigas, pero que me ayuden dándome materiales que ya no utilicen y que los pueda reciclar para la construcción de la panadería", expuso Fuentes.

Se proyecta crear sus propios muebles de la panadería con materiales reciclables. "Quiero crear muebles, no los quiero comprar porque quiero sentirme orgulloso del esfuerzo. Desde hace días he pedido que me regalen unos carretes donde se enrolla cables de energía eléctrica. Esos los quiero cortar en forma de flor para hacer unas mesitas", explicó Fuentes.

Manifiesta que hace varios meses buscó botellas plásticas en basureros de la ciudad y pidió la donación de tarimas de madera que le ayuden a crear algunas paredes de su negocio.

Aseguró que el pan que fabrica es libre de preservantes y colorantes lo cual lo hace singular en la zona. "No es por nada pero el pan que hago es muy bueno", dijo.