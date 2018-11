Úsala bien, no cuesta tanto, y serás un experto en salud sexual

¿Qué no te gusta usar condón? ¿Qué no te gusta tomar pastillas anticonceptivas cada día? No, el hecho de terminar afuera no significa que estés afuera del riesgo de entrar a las responsabilidades de la maternidad y paternidad.

O si simplemente te da vergüenza solo de pensar que la gente te verá comprando esas cosas en las farmacias… Es momento de ampliar tus opciones e informarte!

Incluso, lo puedes hacer de forma confidencial y gratuita, a través de la Fanpage Úsala Bien. Además de compartir información sobre métodos anticonceptivos y salud sexual reproductiva, puedes escribirles por medio de Inbox o Whatsapp si deseas asesoría profesional personalizada. Ten la confianza de preguntar qué método anticonceptivo te conviene más según tus metas y estilo de vida y

¡Todo lo que necesites saber con respecto al tema!

A través de su campaña #ÚsalaBien, Asociación PASMO en este proyecto comparte valiosa información que te será súper útil, sobre todo si eres una persona sexualmente activa y quieres hacerlo de forma responsable.



Al apoyarte con esta plataforma, no solo estarás más informado sobre el tema, sino que también te brindará los canales para que logres la colocación o compra del método anticonceptivo de tu preferencia, en clínicas médicas de atención especializada para jóvenes como tú, y hasta con cupones especiales.

El personal que trabaja en Úsala bien es experto en atención a adolescentes que deseen información o utilizar un método anticonceptivo.

Así que si aún sientes que no estás preparado para asumir el papel de mamá o papá, ¡aprende a usarla bien! ¡Escríbeles en Facebook si quieres más información!