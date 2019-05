Usan machete para asesinar a una mujer

Idalia Dolores González de Quintanilla, de 37 años, fue asesinada el lunes aproximadamente a las 4 de la tarde en su vivienda ubicada en una finca de la colonia Francia, del municipio de Santiago de María, Usulután, informó ayer la Policía Nacional Civil (PNC).

El oficial de servicio manifestó que la mujer se encontraba sola cuando fue atacada con un machete, y quedó lesionada en la cabeza y las piernas.

La fuente policial señaló que González no trabajaba y se dedicaba a labores domésticas. Residía en la casa con su compañero de vida, quien no se encontraba en el lugar al momento del ataque y de cual no dieron mayores detalles.

"No se ha encontrado registro de que tenga algún vínculo delincuencial, no se tiene mayor información", dijo el oficial.