¿Usar o no usar mascarilla? Médicos explican dónde es recomendable mantener el tapabocas

Desde este viernes, usar mascarilla o no ha quedado a discreción de los salvadoreños, después que el Gobierno anunciara ayer que ya no consideraba obligatorio seguir con esta medida para prevenir contagios de covid-19, porque el país se encuentra en "riesgo bajo" de transmisión.

Dos médicos consultados hoy por LA PRENSA GRÁFICA consideraron que la decisión es prematura y resaltaron que durante la pandemia el Ministerio de Salud (MINSAL) no ha ofrecido la información estadística suficiente para que los especialistas puedan analizar con certeza el comportamiento de la pandemia.

"Como médico me sorprende que (el uso de mascarilla) se haya quitado de golpe, pero no podemos dar una opinión sobre si es adecuado porque no tenemos cifras reales", opinó el doctor Luis Rodríguez, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD). "El proceso debió ser gradual", agregó.

En la misma línea, el epidemiólogo Wilfrido Clará señaló que si bien en otros países donde se han relajado las medidas ha causado controversia el retiro de la mascarilla, en el caso de El Salvador "es una decisión que podría ser prematura" y agregó que lo recomendable es levantar paulatinamente las restricciones, dejando a los tapabocas de último.

Pero ante una decisión ya tomada por las autoridades, los médicos señalaron la importancia de seguir tomando precauciones para evitar contagios, por lo que enlistaron los lugares y circunstancias en los que se recomienda seguir usando mascarillas:

- Los mayores de 60 años y personas inmunodeprimidas (por ejemplo, pacientes de cáncer, diabetes, con infección por el virus VIH, entre otros) deberían seguir usando tapabocas, así como los trabajadores de la salud.

- También recomiendan seguir usando mascarillas en espacios públicos ubicados en interiores, aunque no necesariamente en los hogares.

- Además, consideran importante mantener el tapabocas en el transporte público de pasajeros y en eventos masivos.

Respecto a la decisión de retirar las mascarillas en los centros educativos, el doctor Clará consideró que debió tomarse en cuenta primero qué porcentaje de la población estudiantil ya tiene completa la vacunación. Sin embargo, hasta la fecha el MINSAL no ha hecho pública la cobertura por edades.