Uso de mascarilla por covid-19 pasará a ser voluntario en El Salvador a partir de mañana

Ante la baja en los casos de contagios y muertes por covid-19 en El Salvador, el ministro de Salud Francisco Alabi informó sobre las modificaciones en los métodos de bioseguridad establecidos en el país que se implementarán a partir de mañana, 22 de abril.



El cambio principal que las autoridades de seguridad anunciaron es que se deja a voluntad de las personas el uso de la mascarilla en lugares públicos, algo que también aplicará para los estudiantes dentro los centros educativos públicos y privados, pero aclararon que serán los directores de cada centro ecolar los que determinarán si esto se permitirá o no, de acuerdo a la situación que presente cada escuela; además de asegurar que se continúen cumpliendo el resto de métodos como el distanciamiento y desinfección.



"El Salvador está teniendo, en este momento, un 0.33 de casos hospitalarios por cada 100,000 habitantes. Estamos abajo de 10 y eso nos enmarca en bajo riesgo”, detalló Alabí como justificación a la nueva medida.



Según el funcionario, El Salvador ingresó a la lista de países de bajo riesgo ante los contagios a coronavirus actulizada por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

En este mismo sentido, el funcionario explicó que dentro de las unidades del transporte público también será voluntario su uso.



Con esta nueva medida, El Salvador se convierte en el primer país de Centroamérica en eliminar la obligatoriedad del uso del cubrebocas.



En días anteriores, médicos expresaron su preocupación ante la aplicación de esta medida ya que la noticia podría ser tomada por la población como una excusa para relajar de manera extrema el cuidado personal. Ante este cuestionamiento, Alabí reafirmó que la no obligatoriedad del uso de este elemento no aplicaría para personas que formen parte de grupos propensos a contagios, "no usarlo seguirá siendo parte de su responsabilidad".



Según la última actualización en el sitio gubernamental, el 20 de abril solo se reportó una persona fallecida, sin embargo, el reporte diario de casos positivos continúa sin ser actualizado.

Foto: captura de pantalla