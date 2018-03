“Usted no puede prostituir la justicia”, dice presidente del TSE

Lee también

El presidente del Tribunal Supremo Electoral Julio Olivo se refirió esta mañana a la permisión que ayer aprobó la Asamblea Legislativa de que cualquier ciudadano que considere que se han violado sus derechos políticos y los demuestre pueda interponer recursos en la Sala de lo Constitucional."Esa sentencia no hace más que reconocer la jurisprudencia, ahí sí creo que se adelantó el Tribunal Supremo Electoral porque nosotros ya le dimos acceso a la justicia así a los ciudadanos. (...) Solo hay que tener cuidado de no abrir los grandes portones, ahora la Sala de lo Constitucional no solo ha abierto ventanas y puertas a la justicia constitucional, entre comillas, si no que ha abierto un gran portón en donde cabe todo, hoy cualquiera puede decir que algo es inconstitucional", señaló el magistrado Olivo.Recursos de revocatoria, apelación, revisión y nulidad en contra de procesos electorales de diputados, concejos municipales e incluso del presidente de la República podría interponer el ciudadano. "Yo no puedo andar interponiendo (recursos) por mi seguridad alimentaria por ejemplo o sea usted no puede prostituir la justicia", señaló Olivo.