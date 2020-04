"Usted salió positiva y la vamos a trasladar": los 3 movimientos, 2 pruebas y 42 días de encierro de Sara

Sara ingresó al país el viernes 13 de marzo de 2020. Venía de una jornada larga de trabajo en Colombia y antes de aterrizar tuvo que digerir la idea de que entraría a cuarentena institucional en un centro de contención.

Sara no se llama así, pero prefiere guardar su identidad. Es una mujer jovial, tez blanca, pelo negro, independiente y trabajadora. Está casada, tiene 32 años y aún no tiene hijos. Viaja mucho por trabajo, pero este viaje fue diferente para ella y para las 13 mujeres con las compartió espacio en la Villa Olímpica, donde fue alojada para cumplir cuarentena. Una que debió haber terminado hace 11 días pero que se ha alargado después de tres traslados, 42 días y dos pruebas de covid-19.

En al Villa Olímpica estuvo 15 días y fue parte del último grupo que abandonó ese lugar que fue clausurado por el Gobierno dado que no cumplía con medidas básicas de aislamiento. De Ayutuxtepeque salió el 26 de marzo a un hotel en Sonsonate, junto a más de 30 personas, que para entonces no sabían si tenían o no coronavirus.

El 30 de marzo, le realizaron la primera prueba pero nadie le dio resultados. Y luego, el 11 de abril, fue sometida a la segunda. Para entonces, Sara había experimentado síntomas que la inquietaron.

"Era como un resfriado", comenta. Al menos al principio que estornudaba mucho y tenía flujo nasal. Tenía dolor de cabeza, "pero no era extremo", no tuve fiebre. Luego pasé tres días en los que no olía nada ni le sentía sabor a lo que comía. "Yo le dije a los doctores los síntomas que tenía y lo único que me decían era que no me podían dar medicamento. Que pidiera tés. Estuve cinco días tomando té y el resfriado pasó. Me dijeron que eran síntomas de resfriado, que no parecía eso (covid-19)", cuenta.

Cuando le hicieron la segunda prueba tuvo más dudas que cuando le hicieron la primera, por los síntomas que había presentado, aunque no había sido un malestar extremo.

Esta obedecía a que días atrás habían salido casos positivos de ese hotel. Además, habían pequeños espacios para salir al pasillo y eso podría suponer un riesgo. Sara y su compañera, a pesar de ese permiso, se mantuvieron en el cuarto.

Seis días después de la segunda prueba, por la noche, los médicos fueron habitación por habitación dándoles los resultados a cada uno. Y Sara tenía más temor: "pero yo me animaba y decía no, no, no, no voy a salir positiva, pero claro, cuando tuve esos síntomas dijimos con ella (su compañera de habitación) que había una posibilidad que saliéramos positivas", explica.

Su sospecha entonces se concretó

"Llegaron a la habitación así como sigilosamente. Te lo dicen suavecito, para que nadie oiga. Al cuarto llegaron dos doctores. Ya nos habían avisado que iban a pasar a decirnos los resultados, nos avisaron en la tarde porque un grupo había protestado temprano y allí una doctora dijo que nos iba a traer información más tarde", explica Sara.

Esa noche también les dijeron que les iban a tomar una tercera prueba, dado que algunos habían salido del cuarto para la protesta.

"Usted salió positiva y la vamos a trasladar a un hotel donde va a estar aislada", le indicaron a Sara. Entonces exigió que le dieran un comprobante del laboratorio con sus resultados pero le dijeron que eso no se estaba entregando. "Entonces pregunté por el protocolo, pero me dijeron 'usted solo aliste sus cosas, la van a venir a traer'", le dijeron.

Era su tercer traslado. Estuvo desde las 9:00 p.m. hasta las 12 de la medianoche en el mismo cuarto con su compañera, con la que había compartido ya 35 días de cuarentena, primero en la Villa, y luego en el hotel. Su compañera dio negativa a la prueba.

"Yo al principio estuve incrédula del resultado, pero recapitulo todo y creo que esos pudieron haber sido los síntomas", asegura.

Ambas sospecharon que podrían dar positivas a la prueba, pero fue de alguna manera sorpresivo que su compañera no tuviera el virus

Pese a estar juntas, habían intentado mantener ciertas medidas constantes, aseo en el cuarto, limpieza en el baño que compartían, pero en un espacio tan cerrado no siempre es fácil. "Nuestras camas estaban a un metro de separación no más de eso. Comíamos en la mesa juntas. Realmente es muy extraño que solo yo diera positivo. De verdad qué bueno que ella no salió, pero sí es muy extraño", comenta Sara desde el nuevo hotel en Antiguo Cuscatlán donde ya suma su quinto día. Está sola en una habitación y en ese hotel hay unas 60 personas.

Sara desconoce si todos los que han sido hospedados allí son positivos, pero dice que conoce al menos a dos mujeres más que sí.

Del hotel en la Costa del Sol la sacaron a ella y a otro hombre confirmado, pero que no tuvo síntomas. Él compartió habitación con dos personas más que dieron negativas a la prueba.

Ella espera que para el 30 de abril le realicen una tercera prueba, porque según sus cálculos sumaría 20 días desde que le hicieron la segunda, y casi 30 desde que tuvo los síntomas, lo que podría significar que para entonces el virus halla abandonado por completo su cuerpo.

El resto de personas que se quedaron en ese hotel fueron sometidas a una tercera prueba y tres días después fueron dados de alta.

Sara suma ya 42 días de cuarentena. Al principio suena tranquila, pero conforme relata el proceso que le ha tocado vivir se derrumba al pensar en el tiempo perdido, en el nuevo diagnóstico y en la nueva etapa de incertidumbre. "La gente afuera, incluso la familia, no sienten lo que una siente aquí adentro. Nadie lo sabe", dice.

"La verdad es que no me siento incómoda en el lugar, en ningún lugar me he sentido así que vivo en la miseria, pero me siento triste por estar lejos de la familia. Podés estar en un hotel cinco estrellas pero nada lo compensa nada", explica. Cuando le preguntas dónde cree que pudo adquirir el virus lo piensa un segundo y luego contesta que cree que fue en el traslado de la Villa a la Costa del Sol. Iban más de 30 personas en el bus, dos por cada asiento, aún cuando en el trasporte público ya se había normado que solo fuera una persona por asiento. El transporte iba repleto porque las maletas estaban apiladas en varios asientos. "Íbamos amontonados", recuerda. "La familia me escribe, las amistades me llaman. Pero hablar me hace llorar y se supone que debemos estar tranquilos, para que no se nos bajen las defensas. Al menos ahora estoy más cerca y mi familia me puede traer algunos alimentos y cosas que necesito. Yo aquí trato de trabajar, pero me cuesta concentrarme. Solo quiero estar acostada. Solo logro animarme por ratitos", asegura.