Usted y su conciencia deciden por quien votar: magistrado Ulises Rivas Sánchez

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ulises Rivas Sánchez, reconoció esta mañana que se le brindó apoyo a la fórmula presidencial del FMLN para las elecciones del 2009 conformada por el ahora presidente y vicepresidente Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz, respectivamente. Sin embargo, el funcionario aclara que este se dio como gremio de abogados del UNAJUD y no de forma personal.“Se dio apoyo en representación como organización de abogados, no lo hice a título personal, sino que en representación del gremio de abogados. El derecho al voto no se agota solo con ir a marcar papeleta, usted tiene que estar informado, conciente a qué candidato va a apoyar. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Informándose” , expresó Rivas Sánchez.Tras esa declaración se le consultó si entonces votó por Sánchez Cerén y Ortiz, a lo que respondió: “El voto es secreto, mi estimado. No se puede decir. Usted puede decir ´apoyo al fulano de tal´ , pero el voto es secreto. Usted decide en la urna, usted y su conciencia por quien vota”, dijo Rivas Sánchez.Las declaraciones del magistrado Rivas Sánchez se dieron luego de presentar esta mañana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un escrito en el que, entre otras cosas, pide la recusación de los magistrados Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Belarmino Jaime.Rivas Sánchez asegura que hay contradicción en los magistrados de la CSJ al admitir la demanda porque a su criterio, hay dos razones por la que los cuatro magistrado de la Sala de lo Constitucional pueden actuar de manera parcial. “Las razones son que ellos tuvieron una relación previa con el objeto de la demanda, es decir que ellos conocieron de nuestra elección porque vengo de la terna de la CSJ y ellos investigaron todos. En los audios está claramente y en las actas está claramente donde ellos dijeron que cumplíamos con los requisitos”, dijo Rivas Sánchez.