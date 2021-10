Usuarios del ISSS siguen sin poder programar citas por presunto ataque informático

Los problemas con los sistemas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) continuaron la mañana y parte de la tarde este jueves, tras un presunto ataque informático que identificó la entidad el martes de esta semana.

En un comunicado emitido el martes, el ISSS dijo que el presunto ataque provocó "inconvenientes en los servicios clínicos y administrativos". Aseguró que estaba trabajando de forma coordinada con las autoridades para investigar el incidente y dijo tener un plan de contingencia para no afectar las citas y el despacho de medicamentos.

En un recorrido por algunas clínicas comunales se constató que no se están agendando citas y solo se atienden a los cotizantes que ya tenían una programada o casos de emergencia.

“No hay sistema todavía, hasta la próxima semana probablemente”, dijo un trabajador de la clínica comunal de Santa Tecla a un usuario que se disponía a agendar una cita.

Otra cotizante que salía de realizar sus trámites, aseguró que en el interior de la instalación escuchó “que no estaban dando cita" y que probablemente restablecerán este servicio "hasta la siguiente semana”.

Esta situación se repitió en la clínica comunal de San Jacinto, donde el vigilante avisaba a los usuarios que no había sistema. “Eso no se sabe, de repente cae él solo (el sistema). Podría ser que más tarde, mañana, no sé”, decía a quienes le consultaban. En la clínica de San Antonio Abad, la advertencia era la misma. “Hay que estar pendientes de las redes sociales”, dijo un doctor.

Sin embargo, el Seguro Social no ha vuelto a referirse al presunto ataque informático en sus redes sociales, ni tampoco ha hecho público el plan de contingencia del que habló el martes. Hasta la 1:24 de la tarde, el sistema continuaba sin funcionar, según se informó en tres diferentes números telefónicos del ISSS.

Mientra tanto, algunos usuarios de Twitter han expresado su inconformidad ante los retrasos que han sufrido para acceder a sus medicinas y citas.

En respuesta al tuit donde el ISSS anunció los problemas informáticos, una usuaria expuso ayer que fue remitida al Hospital 1 de Mayo para realizarse una ultrasonografía, pues tiene un embarazo de riesgo, pero al llegar al centro asistencial “me dicen que no pueden darme una cita porque no hay sistema”, escribió. “No hay coherencia con sus médicos y los trámites que uno debe realizar”, expresó.