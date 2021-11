Usuarios reclaman al ISSS por falta de medicamentos

Usuarios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) tomaron las redes sociales para reclamar a la entidad por la escasez de medicamentos, luego que publicara un comunicado donde niega desabastecimiento de medicamentos antihipertensivos.

El jueves, LA PRENSA GRAFICA reveló que el Seguro Social ordenó sustituir temporalmente los medicamentos Exforge y Aprovasc para pacientes con presión arterial alta. Según el documento oficial filtrado a este periódico, y confirmado por médicos, farmacias y el call center del ISSS, la medida quedará sin efecto "en el momento que se haya superado la situación de desabastecimiento que lo originó".

Ese mismo jueves, la entidad intentó desvirtuar la información, asegurando que cuentan con el "abastecimiento necesario de medicamentos antihipertensivos". El documento citado por este medio solo menciona la escasez de dos fármacos.

"Instamos a la población a no prestar atención a especulaciones que generen incertidumbre", dijo el ISSS en su comunicado. "¿Cuáles especulaciones? Si nunca hay medicina, todo el año hemos tenido que estar peleando literalmente para que despachen los antihipertensivos". escribió una usuaria de Twitter, en respuesta a la postura del Seguro Social.

"No mientan, Zacamil no tiene Irbesartán. El viernes 5 estaban devolviendo las recetas", anotó otro usuario. Irbesartán, junto con la Amlodipina, son los medicamentos que se están utilizando para sustituir al Exforge y Aprovasc. "A mí no han dado mi medicina para la tensión", reclamó una persona.

Otros usuarios, incluso, manifestaron que desde hace meses el Seguro Social no tiene otros medicamentos que les han sido recetados. La situación también fue reportado por el Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS) el jueves.

"ISSS San Jacinto, San Salvador, no tienen vitaminas complejo B, que es lo más barato en farmacias. ¿Adónde esta el dinero que le descuentan a uno?", cuestionó un internauta.

La institución se limitó a responder los comentarios afirmando que brindarían orientación para el retiro de los medicamentos, pero no se refirió al desabastecimiento.

Hasta la fecha, el ISSS no ha ofrecido una explicación pública sobre las razones de la escasez de antihipertensivos y otros fármacos.

Los médicos de la institución incluso han advertido que el cambio por otras medicinas puede generar efectos secundarios indeseados en los pacientes.