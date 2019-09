Usuarios se quejan por cambio de recorrido de ruta 177 en Tecoluca

Habitantes de la zona urbana y colonias aledañas del municipio de Tecoluca (San Vicente) manifestaron su descontento por el cambio en el recorrido de los buses de la ruta 177.

Dicha ruta hace el trayecto desde San Vicente a Zacatecoluca y viceversa.

Los pobladores aseguran que desde que recuerdan, los buses de la ruta han entrado al pueblo, ya que la parada de buses de la ciudad es la autorizada por las autoridades, pero que los empresarios de la ruta han decidido que ya no lo harán, debido a que la alcaldia incrementó la tasa "por paso de buses a $1", cuando antes era de $0.35.

"Preocupan los niños que vienen a la escuelita San Romero y al complejo educativo Rafaela Suárez (en la ciudad), uno los dejaba venir tranquilo porque se quedan en el parque, hoy tienen que hacerlo aquí (sobre la carretera), donde el bus tiene que parar a media calle y eso es un peligro", dijo una usuaria de la ruta.

Añadió que también representa un riesgo para los adultos mayores, quienes deben cruzar la carretera frente al mercado municipal, donde no hay señalización de parada de autobuses.

Un motorista de la ruta, que no quiso ser identificado, confirmó que "los patrones han ordenado que no entren a la ciudad porque la alcaldía les está cobrando mucho". La medida de la comuna comenzó a ser implementada el miércoles anterior.

Según el alcalde Dimas Villalta, el cobro se ejecuta en aplicación a modificaciones hechas a la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios del municipio de Tecoluca vigente desde 2017, ya que la administración anterior acordó con los empresarios que ellos llegarían a pagar a la tesorería, pero pasaron dos años y no cancelaron.

El funcionario dijo que es un $1 por unidad durante el recorrido del día, es decir, si son 30 los trayectos realizados, esa es la cantidad a cancelar, y "tienen que pagar por el tránsito en la localidad", pues es una facultad que les da el Código Municipal a través de la ordenanza.

"Ante esos caprichos (de evadir paso y no pago de los transportistas), como funcionario no voy a ceder, es una avaricia de estos empresarios, ya que el gobierno les está subsidiando con $400 como para que ellos vean nada más su bolsillo. $1 es hasta vergüenza que no lo quieran pagar", dijo.