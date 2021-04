Usulután: Colonias sin agua potable desde que fueron fundadas

Las colonias Santa Gema I y II, ubicadas en la salida de la ciudad de Santiago de María hacia Usulután, reúne a aproximadamente 100 familias desde hace al menos 30 años desde que fueron fundadas, mismas que durante toda su existencia, han carecido del servicio de agua potable residencial, recurriéndose a diferentes formas para obtener el vital líquido, siendo una de ellas, dos cantareras que según señalan, son administradas por ANDA, de donde reciben servicio al menos una vez por semana.

Las colonias se ubican en una de las zonas altas del municipio santiagueño, y según vecinos durante varios años han vivido en el lugar, se les ha prometido por parte de la comuna de la localidad, la implementación de proyectos que garanticen el vital líquido, mismos que no han sido cumplidos, generando que la problemática siga afectando a los aproximadamente 300 habitantes.

María Laura Giménez, reside en el primer pasaje de la etapa I. Ella cuenta que su esposo tuvo que realizar trabajos en una ONG para lograr ser de los beneficiados para optar por unos tanques para guardar agua, los cuales llenan en tiempos de lluvia, utilizándola para lavado de trastes, ropa, y hasta para tomar, en casos de no tener acceso al vital líquido.

Giménez relata que las familias de esa etapa acuden a una cantarera que suministra agua, en donde deben invertir varias horas de sus días, para lograr almacenar el vital líquido. “A veces una vez por semana nos echan el agua, y esperamos hasta 100 cantaros para lograr llenar unos ocho nosotros” expresa la residente.

Según su relato, deben de estar pendiente cuando la cantarera brinda el servicio el cual no es notificado, simplemente deben de acudir a verificación, y posteriormente se corre la voz entre las familias, para que puedan aprovechar del servicio, lo que ocasiona que en algunos casos, se espere desde las 5:00 AM para llenar sus recipientes cerca del mediodía.

Las familias que reciben el servicio, colectan una cuota de $43.00 la cual se otorga a una encargada que es quien realiza el pago a ANDA por el servicio de la cantarera, en donde durante dos días seguidos, se pudo constatar que personas se acercan con varios recipientes con la esperanza de obtener el líquido, aunque no siempre corren con esa suerte.

Nataly Medrano, vive en el primer pasaje de la etapa I desde hace aproximadamente según detalla, y asegura que debe recorrer al menos 300 metros para llegar a su cantarera más cercana, añadiendo que en ocasiones, han pasado hasta por un mes sin recibir el servicio, y asegura que han tenido que aprender a administra el vital líquido para los quehaceres del hogar y sus necesidades.

“Hemos pasado hasta un mes que no cae agua, y cuando no hay, tenemos que buscar comprarla a un precio de dos dólares, lo que nos genera un gasto extra” manifestó la lugareña, en relación a que si tuvieran servicio de agua potable en sus viviendas, pagarían un monto menor de lo que aseguran gastan mensualmente en agua, el cual ella calcula, en al menos, $40.00 cada mes.

Son los mimos lugareños quienes aseguran que en la etapa II, las afectaciones son las mismas, y aseguran que en varias ocasiones, han recibido información de la comuna de la localidad sobre proyectos de agua, los cuales hasta el momento no se han concretado. Se acudió a al comuna en busca de saber sobre los señalamientos de los proyectos no realizados, pero informaron que el edil Roberto González, no estaba presente.