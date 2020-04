Usulután: madre pide ayuda para su familia

Jessica Sánchez es una madre soltera de 24 años, quien junto a sus tres hijos y su madre, residen en una vivienda alquilada, ubicada en el tercer pasaje de la colonia San Carlos del municipio de Santa María, departamento de Usulután. La joven se dedica a la venta de tostadas de manera ambulante, pero debido a la cuarentena domiciliar vigente en el país, no ha podido salir a vender, por lo que asegura que su situación económica es crítica.

"De esa venta sacábamos para pagar la casa, pero ahora que no se puede trabajar, todo es difícil", señala la joven, quien es que es el sostén de la familia.

"No tengo para comprarles nada a mis hijos. Me piden varias cosas, pero yo de donde les voy a comprar algo", cuenta Jessica. La vivienda que habitan no cuenta con servicios de agua potable, ni luz eléctrica, y la familia solo cuenta con dos camas para las cinco personas.

"Tenemos deudas en tiendas donde nos dan fiado, y la vivienda que tampoco la hemos pagado, por eso pido ayuda para salir adelante", dijo la joven. La familia no resultó beneficiada con el subsidio de $300 que entregó el gobierno para afectados por la emergencia por el covid-19.

Según la joven hasta ahora no han recibido ayuda alimenticia ni de la alcaldía de Santa María, ni de ninguna institución, por lo que solicitó víveres que son su principal necesidad. Las personas que deseen colaborar con la familia Sánchez, pueden hacerlo coordinando vía telefónica con Jessica al teléfono 7170-4362.