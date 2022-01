Utilizan a menores para extorsionar

Julio Monterrosa, director del Cuerpo de Agentes Municipales de San Miguel, afirmó que delincuentes están utilizando a menores de edad para extorsionar a comerciantes de ese centro de abastos.

"Lo que hacen es que los menores llegan a los puestos y una vez ahí les pasan el teléfono a los comerciantes donde reciben una llamada pidiéndoles dinero", dijo. Explicó que como CAM sólo puede actuar en flagrancia para retener a los delincuentes, pero la continuidad del proceso depende de la Policía Nacional Civil; aunque enfatizó que en la mayoría de los casos no existe una denuncia por parte de las víctimas

"Las personas que hacen estas acciones no son de acá de San Miguel, ellos vienen de otras partes me imagino para que no ser reconocidos, pero al no existir denuncia ellos siguen con sus actividad delictiva, lo único que hacemos es registrarlos", afirmó Monterrosa.

Detalló, que en lo que va de este año han identificado a dos menores que se dedican a este tipo de acciones dentro del mercado municipal.