VAMOS inició su campaña electoral en Lourdes, Colón

Los candidatos a presidente y vicepresidente de la república por el partido VAMOS, Josué Alvarado y Roberto Rivera Ocampo, iniciaron ayer la conquista del votante salvadoreño para las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019.

"Unos podrán llenar estadios y lugares enormes, pero pagándole a toda esa gente que llega. Aquí estamos por voluntad propia y porque confían en este proyecto y en nosotros", expresó Alvarado ante la reducida asistencia que se concentró en la 2.ª avenida norte y pasaje Pablo Neruda, en Lourdes, Colón.

"Para mí, el número de personas que están aquí vale mucho porque sé que han venido por convencimiento y porque creen en nosotros", agregó el candidato presidencial.

El aspirante reiteró que son un partido diferente a los demás, no cargan con un pasado político y tampoco hay grupos con intereses económicos detrás de ellos. Dijo que el objetivo priorizar las necesidades de la gente.

"Yo no he venido como un político más, porque no soy así. He venido como un salvadoreño común y corriente que está cansado de esta situación... nosotros no somos ni pertenecemos a grupos de poder económicos que busquen beneficios, nosotros somos de la sociedad civil y vamos a trabajar con ellos y por ellos", sostuvo Alvarado.

El partido también inauguró en el lugar otra sede departamental, la cual, según Alvarado, inicialmente era para promover "un movimiento de algunas ideas", pero decidieron apoyar al partido VAMOS.

La fórmula, además, planteó que los ejes de su propuesta de gobierno estarán enfocados en seguridad, educación, crecimiento económico, combatir la corrupción y respaldar a los salvadoreños en el exterior. Aseguraron que construirán una administración transparente.