VAMOS ratifica a su candidato a vicepresidente

El partido VAMOS celebrará hoy sus elecciones internas para ratificar al candidato a la vicepresidencia de la república, que acompañará al aspirante a la presidencia, el empresario Josué Alvarado, en los comicios de febrero de 2019.

Roberto Rivera Ocampo, quien se inscribió el pasado miércoles como precandidato a la vicepresidencia por VAMOS, es máster en Relaciones Internacionales, con especialización en Cooperación Internacional y posgrado en Gestión Pública Local. Ha trabajado en los ámbitos de desarrollo local, cooperación y las políticas públicas en El Salvador y en Centroamérica.

Rivera Ocampo es el único candidato que se ha inscrito para estas primarias, por lo que los afiliados a VAMOS votarán para ratificarlo. Además, el también empresario ya acompañó la semana pasada al candidato presidencial en una gira por diferentes lugares del país, que arrancó el 26 de julio y finalizó este sábado 28.

Para Rivera Ocampo, la decisión de participar como precandidato a vicepresidente ha conllevado algunas críticas, a lo que él respondió: "Ego, afán de protagonismo, prisa... nada de eso. Solo me siento a la mesa cuando me invitan, y si me invitan a asumir lo que mi generación ha evadido como responsabilidad, lo hago gracias a los que me han expresado su apoyo".

Las primarias de VAMOS se realizarán en tres sedes, en San Salvador, San Miguel y Ahuachapán. El aspirante a la vicepresidencia acudirá a votar a las 10 de la mañana a la sede de San Salvador, y luego ofrecerá una conferencia de prensa.

El partido VAMOS fue legalizado por el Tribunal Supremo Electoral en noviembre de 2017. Su fundador, secretario general y actual candidato presidencial, es Josué Alvarado, reconocido empresario salvadoreño radicado en Estados Unidos.

Alvarado competirá en 2019 contra Carlos Calleja, de ARENA; Hugo Martínez, del FMLN, y Nayib Bukele, por GANA.