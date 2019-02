VAMOS seguirá su ruta política para el 2021

Josué Alvarado, candidato presidencial del partido VAMOS, se mantiene optimista de seguir participando en la política del país, a pesar que sea negativo a sus aspiraciones de llegar a la presidencia de la República.

"Lo que puedo decir a todos los salvadoreños es que he dado y puesto todo: esfuerzo, economía y esperando que los salvadoreños puedan tener una lectura correcta, de quienes somos VAMOS y porque estamos en esto, porque tienen que haber valientes para cambiar esta triste realidad que nos llena de luto a nuestra nación", indicó Alvarado.

Alvarado aseguró que son más de $300 mil dólares fueron los que ha invertido en su campaña política en la carrera por la silla presidencial del país. "Nosotros no tenemos compromiso económico con nadie, lo que hemos hechos un esfuerzo, mis ahorros los he depositado en toda esta actividad y tengo la satisfacción de haberlo hecho, no me queda pesar, porque hice lo que podía hacer económicamente", sostuvo.

Asimismo, comentó que no cambiaría nada de lo que ha hecho en esta participación electoral y que considera que ha dado todo su esfuerzo por su partido y el país. "No cambiaría nada de lo hecho durante los últimos cuatro meses que ha durado el proceso, creo que lo he dado todo y una de las cosas que me permiten sentirme como ganador desde ya, es que todo el equipo logramos conectarlo con la razón, porque estamos en esto y muchos de ellos lo han manifestado", comentó.

Alvarado junto a su compañero de fórmula, Roberto Rivera Ocampo/Foto: Ericka Rodríguez

Afirmó que cada persona del equipo de VAMOS sabe y tiene pasión porque está en el esfuerzo de la institución y que es para trabajar por forjar un nuevo país. "VAMOS no nace porque Josué Alvarado quería ser presidente sino para incidir y cambiar la realidad del país", mencionó Alvarado.

Asimismo, afirmo que para el año 2021 estarán buscando diputados y lo único que garantizan como institución política es que van a trabajar para servir a la población y que cada servidor público va hacer su trabajo en beneficio de la población.