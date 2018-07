VAMOS ya tiene candidato a vicepresidente

El partido VAMOS completó ayer su fórmula de cara a las elecciones del 3 de febrero luego de la inscripción de Roberto Rivera Ocampo para el cargo de vicepresidente de la república, algo que deberá ser ratificado en la elección interna que se celebrará el domingo.

Rivera Ocampo se une al presidenciable Josué Alvarado y se convierten así en la tercera fórmula confirmada después de que el fin de semana anterior el PCN eligió a Carmen Aída Lazo como compañera de Carlos Calleja –en la coalición que será sellada hoy– y el FMLN, a Karina Sosa como compañera de Hugo Martínez.

"En VAMOS queremos garantizar que las personas que tengan el deseo de servir a la ciudadanía cuenten con la capacidad profesional y laboral para poder brindar aportes valiosos al país. Roberto Rivera Ocampo ha trabajado en proyectos de sostenibilidad ambiental, educación, proyectos a nivel municipal y comunitario", expresó el partido en un comunicado.

La de 2019 será la primera elección en la que participará VAMOS como partido político.

"Roberto Rivera Ocampo es un profesional que consagró sus estudios en Francia, donde pudo realizar una Maestría en Relaciones Internacionales con especialidad en cooperación y una Licenciatura en Lenguas Extranjeras Aplicadas", agregó el partido.

Entre tanto, el candidato Josué Alvarado expresó ayer que aunque está al tanto de la complejidad que significa la elección presidencial, una de sus virtudes es "ser parte del pueblo" para poder competir ante sus adversarios.

"A mí no se me puede ver como un empresario equis o que no sabe lo que habla. En mis empresas, cuando hablo con mi gente, por ejemplo, yo le digo a mi gente que yo soy el trabajador de mayor edad. Sé que es no tener nada", aseguró.

Alvarado anunció su candidatura presidencial a inicio de año y desde entonces ha manifestado que aunque no cuenta con los recursos de los partidos mayoritarios, busca mantener el contacto con la población para ver sus necesidades y plantearlas en su plan de gobierno.