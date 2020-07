VIDEO | El sentido momento en que un médico despide bajo la lluvia a su compañero y amigo fallecido por covid-19

Mientras una torrencial lluvia cubría la tarde del miércoles San Salvador, el doctor Saúl Nolásco se despedía, empapado de agua en las afueras del Hospital Rosales, de su mejor amigo, el doctor Jeremías Ramos Torres.

Ramos Torres, médico anestesiólogo, es una de las tantas víctimas que el covid-19 está cobrando en el sector salud.

El vídeo grabado por un desconocido mientras Nolasco esperaba la salida del cuerpo de su amigo y colega, muestra el retrato de soledad, tristeza y lamento que invade al personal de salud en medio de la pandemia de covid-19.

El Colegio Médico de El Salvador, lamenta el fallecimiento del Dr. Jeremías Ramos ; nos unimos al dolor que embarga a su familia a quienes les expresamos nuestras mas sinceras condolencias.�� pic.twitter.com/kxt4W2XEJ6 — Colegio Médico (@colmed_es) July 15, 2020

Este caso emotivo y lamentable ha circulado por las redes sociales y causado mucha tristeza hacia el gremio de salud y demás usuarios. Como este médico hay muchos otros que lamentan el fallecimiento de todos sus colegas, y continúan con la lucha para obtener mejores insumos y condiciones aptas para continuar con su labor.

Para este jueves 16 de julio, según los registros del gobierno hay 10,957 casos confirmados, 4,402 activos y 298 fallecidos.

Aunque no hay cifras oficiales sobre las muertes en el sector salud, de acuerdo al Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende alrededor de 75 empleados de salud, entre médicos y enfermeras, han muerto por la pandemia.

El aumento de casos de covid-19 ha generado que el personal de salud, médicos, enfermeras, personal administrativo y de servicio se manifieste exigiendo al gobierno condiciones óptimas para trabajar, con equipo de bioseguridad y una cuarentena estricta.



PROTESTAS

El 9 de julio del 2020 se llevaron a cabo varias protestas simultáneas, todas con un mismo fin, solicitar al gobierno una cuarentena estricta debido al aumento de casos confirmados por covid-19.

En San Miguel, en Ahuachapán, en Usulután y en las afueras del Hospital Rosales, en San Salvador empleados del sector salud salieron a las calles con pancartas y ataúdes lamentando la muerte de sus colegas.

"Estamos a punto de colapsar, los hospitales están sumamente saturados, estamos tratando de organizar de manera que se pueda dar atención en salud... He visto comentarios en los cuales a veces incluso personal de salud dice 'esta no es la realidad'... Es que nosotros no estamos en ningún momento tratando de ocultar que el sistema de salud se encuentra saturado, para nada, lo que estamos tratando es organizar pacientes para que hayan áreas donde se puedan recibir pacientes", argumentó el ministro de salud, Francisco Alabi en una entrevista de un canal local.

Asimismo, este jueves 16 de julio el Sindicato del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) marchó sobre la alameda Juan Pablo II hacia la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados una cuarentena estricta e insumos para sobrellevar la pandemia.

Sindicalistas quemaron bandera de Arena y FMLN. Foto: Jonatan Funes.