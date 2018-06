VIDEO: Chicas confronta a Bukele afuera de tribunal: "No sea cobarde, no huya"

Para este jueves estaba programada la audiencia de aportación de pruebas en el caso en el que Eugenio Chicas acusa de calumnia al exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo, esta fue suspendida porque las partes no presentaron las pruebas requeridas.

El juez que conoce el caso aceptó una petición de la defensa de Bukele para que Chicas sea sometido a tres exámenes psicológicos para determinar si tiene una preferencia sexual por menores de edad. El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla ya había rechazado en mayo la solicitud de un examen.

Al abandonar la sala de audiencias, mientras Bukele brindaba una entrevista a los medios de comunicación, Chicas lo confrontó.

"Señor boca floja, yo me someto gustosamente a todos los exámenes que a usted se le ocurran, pero como hombre lo reto a que se someta solo a un examen", se dirigió a Bukele, quien se limitó a darse la vuelta y dejarlo hablando solo.

"No huya, no sea cobarde, lo reto como hombre a someterse al examen antidoping", insistió Chicas.

La defensa de Bukele ha solicitado la recusación del juez que conoce el caso. Argumenta que no es imparcial y favorece a Chicas.

No se conoce todavía la fecha de reprogramación para el desarrollo de esta audiencia.