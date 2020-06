(+VIDEO) Diputados terminan reunión en la UCA sin representantes del Ejecutivo

Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa se trasladaron a la biblioteca de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) para esperar una reunión con representantes del Gobierno a partir de las 12:00 del mediodía, informó el presidente de la comisión y de la Asamblea y diputado del PCN Mario Ponce.

El ofrecimiento de parte de la UCA fue conocido este jueves en la comisión. La Universidad de El Salvador (UES) también había ofrecido sus instalaciones.

Sin embargo, la reunión en la UCA terminó a las 2:30 de la tarde y no llegaron los representantes el GOES. La sesión plenaria se hará este jueves a las 4 de la tarde en el Salón Azul ya que no será posible hacerlo a las 2 de la tarde porque el lugar se encuentra sitiado por representantes sindicales.

Carta enviada por el presidente de la Asamblea Legislativa Mario Ponce al presidente de la República Nayib Bukele, para la reunión en la UCA. Foto: cortesía

Ponce publicó fotografía de la carta enviada a Bukele con la invitación a la reunión así como la agenda que se discutirá.

Esta incluye el estudio de la iniciativa del Gobierno para emitir una ley de "Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por covid-19" así como una nota de Bukele en la que solicita la ratificación del "Estado de Emergencia Nacional por la tormenta tropical Amanda" que el Ejecutivo emitió el 31 de mayo.

Comisionada Presidencial: no estábamos enterados de la reunión en la UCA

Así también se estudiará la iniciativa de los diputados de la "Ley Especial de Emergencia por la pandemia covid-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía".

Este jueves 11 de junio es el tercer día de gracia con que cuenta el Gobierno y la Asamblea Legislativa para emitir una ley para el combate a la pandemia de covid-19 en El Salvador luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucionales varios decretos, incluyendo el 29 que se mantiene en vigencia hasta el viernes.

¿Qué medidas propuso el Gobierno para declaratoria de emergencia?

El secretario privado de la Presidencia Ernesto Castro reiteró este jueves en la mañana en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que la Asamblea Legislativa debe acatar el lugar que fije el Gobierno para la reunión. "Ahora es el turno de ellos de llegar a Casa Presidencial", dijo.

"Nosotros no lo hacemos porque nos van a ganar, o porque vamos a tener que dar nuestro brazo a torcer... lo estamos haciendo por la gente... es a la gente a la que están engañando", justificó el funcionario.

Agregó que en las elecciones presidenciales del 3 de febrero de este año, "quedó claro que la gente quiere un Gobierno que cambie las cosas, no quieren un Gobierno que venga a adaptarse al sistema que tanto daño ha hecho al país".

Castro dijo que lo que solicitan a la Asamblea es que emita una ley de Estado de Emergencia pero que necesitan "el carro completo, tal como ellos lo ocuparon en su momento" y no "sin llantas" como asegura que les quieren otorgar la ley.

"La LACAP es una buena ley para tiempos normales", dijo.

Por otra parte, Castro dijo que la fecha de reapertura gradual acordada con los empresarios para el próximo martes 16 se mantiene.