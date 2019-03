VIDEO: La UMO capturó a dos estudiantes de la UES por alterar el orden público en marcha por la defensa del agua

Dos estudiantes que participaron este miércoles en la marcha organizada por la Universidad de El Salvador (UES) en contra de la privatización del agua fueron detenidos por agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) por alterar el orden público.

En un video difundido en redes sociales, se aprecia cómo un grupo de agentes se arremolina alrededor de uno de los dos estudiantes detenidos, identificado como Bryan Martínez, quien en ese momento accede al procedimiento para luego exponer que fue capturado por marchar en contra de la privatización del agua.

"Como saben, hemos estado marchando ahora contra la privatización del agua. Yo no sé por qué ellos dicen que me van a arrestar, no me han dado justificación. No me han dicho nada prácticamente", detalló el estudiante, quien reiteró varias veces que no lo dejaban llamar a su abogado.

Minutos antes, el estudiante había estado frente a la barda de seguridad montada en las calles aledañas al Congreso, intercambiando palabras con los agentes que estaban tras la valla. Incluso en una de las imágenes se aprecia cómo les tira piedras a los uniformados.

Un agente que participó en la detención explicó Martínez fue capturado por desórdenes públicos, hechos que, según el oficial, incluyeron intimidaciones al grupo de agentes de la UMO que llegaron a los contornos de la Asamblea Legislativa para resguardar la seguridad de la gente que labora en la institución.

"Ustedes han visto la evidente agresión que se ha dado y los daños que ha ocasionado a la propiedad privada... daños materiales. En resumidas cuentas, desórdenes públicos", comentó el agente.

El oficial de la UMO precisó que el estudiante quebró parabrisas de carros, reventó morteros de alto poder y luego intentó amedrentar a las autoridades policiales.

"Lo que se ha hecho es individualizar y va a responder él por las acciones que se han cometido. Lo llevaremos a la delegación más próxima", expuso el agente de la UMO.

Durante el dispositivo, las autoridades detuvieron también por desórdenes públicos a otro estudiante reconocido como José Luis Bernal. En otro video que de igual manera fue subido a redes sociales, el estudiante aseguró que fue arrestado por marchar en contra de la privatización del agua.

"Estoy defendiendo el agua, es un derecho de todo. Esto (la captura) es un abuso de autoridad. Yo no estoy haciendo nada... esto es un abuso de poder", recalcó el estudiante mientras era trasladado a la patrulla policial.

Los dos estudiantes participaron en la marcha que la UES organizó en protesta por la decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa de incluir al sector privado en la conformación de la autoridad hídrica para que tenga voz y voto en los derechos de uso y regulación del agua en El Salvador.

Fueron reconocidos por las autoridades de la UES como estudiantes de Periodismo, al tiempo de que las autoridades la alma mater informaron que acudirían a la sede central de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, para "exigir la de dos estudiantes de Periodismo de la Alma Mater....".

De igual manera, prometieron ofrecer una conferencia para brindar una postura al respecto.