VIDEO: La UMO capturó a estudiante de la UES y a bachiller por alterar el orden público en marcha por la defensa del agua

Dos estudiantes que participaron este miércoles en la marcha organizada por la Universidad de El Salvador (UES) en contra de la privatización del agua fueron detenidos por agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) por alterar el orden público.

En un video difundido en redes sociales, se aprecia cómo un grupo de agentes se arremolina alrededor de uno de los dos estudiantes detenidos, identificado como Bryan Martínez, quien en ese momento accede al procedimiento para luego exponer que fue capturado por marchar en contra de la privatización del agua.

"Como saben, hemos estado marchando ahora contra la privatización del agua. Yo no sé por qué ellos dicen que me van a arrestar, no me han dado justificación. No me han dicho nada prácticamente", detalló el estudiante, quien reiteró varias veces que no lo dejaban llamar a su abogado.

Foto: Franklin Zelaya

Minutos antes, el estudiante, quien había estado frente a la barda de seguridad montada en las calles aledañas al Congreso, intercambiando palabras con los agentes que estaban tras la valla. Incluso en una de las imágenes se aprecia cómo en determinado momento les tira piedras a los uniformados.

Según Roger Arias, rector de la UES, este joven no pertenecía a la máxima casa de estudios de El Salvador, sino que formaba parte del resto de la población que las autoridades universitarias habían convocado para esta marcha.

"El otro no lo era (no estudia en la UES). Porque nosotros hicimos un llamado a la población salvadoreña a unirse a este esfuezo, a unirse a esta lucha que es legítima, y no vamos a retroceder ni a claudicar, aun cuando la derecha quiera deslegitimar esta lucha que es del pueblo salvadoreño", indicó Arias.

Foto: Franklin Zelaya

Un agente que participó en la detención explicó Martínez fue capturado por desórdenes públicos, hechos que, según el oficial, incluyeron intimidaciones al grupo de agentes de la UMO que llegaron a los contornos de la Asamblea Legislativa para resguardar la seguridad de la gente que labora en la institución.

"Ustedes han visto la evidente agresión que se ha dado y los daños que ha ocasionado a la propiedad privada... daños materiales. En resumidas cuentas, desórdenes públicos", comentó el agente.

El oficial de la UMO precisó que el estudiante quebró parabrisas de carros, reventó morteros de alto poder y luego intentó amedrentar a las autoridades policiales.

"Lo que se ha hecho es individualizar y va a responder él por las acciones que se han cometido. Lo llevaremos a la delegación más próxima", expuso el agente de la UMO.

Segundo estudiante detenido

Durante el dispositivo, las autoridades detuvieron también por desórdenes públicos a otro estudiante reconocido como José Luis Bernal Santos, estudiante de tercer año de Periodismo de la UES, quien ese momento se encontraba realizando sus practicas fotográficas como parte de una tarea que le habían pedido en la carrera.

En otro video que de igual manera fue subido a redes sociales, el estudiante aseguró que fue arrestado por marchar en contra de la privatización del agua.

"Estoy defendiendo el agua, es un derecho de todo. Esto (la captura) es un abuso de autoridad. Yo no estoy haciendo nada... esto es un abuso de poder", recalcó el estudiante mientras era trasladado a la patrulla policial.

Foto: Franklin Zelaya

Los dos estudiantes participaron en la marcha que la UES organizó en protesta por la decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa de incluir al sector privado en la conformación de la autoridad hídrica para que tenga voz y voto en los derechos de uso y regulación del agua en El Salvador.

Las autoridades la UES acudieron a la sede central de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, para "exigir la de dos estudiantes de Periodismo de la Alma Mater....", aunque hasta la fecha no han tenido mayores explicaciones.

Los dos jóvenes siguen detenidos en la sede central, mientras concluyen las investigaciones que permitan identificar si incurrieron o no en una falta penal durante la marcha.

Presidente electo pide a PNC "liberación de estudiantes"

Al respecto, el presidente electo, Nayib Bukele, por medio de su cuenta de Twitter, pidió a la Policía Nacional Civil (PNC) la "pronta liberación" de los dos jóvenes detenidos.

Bukele dijo que daba dos horas para que los liberaran, antes de que el plazo se venciera sin mayores novedades. Agregó que en caso de no hacerlo " se abrirá un expediente a los involucrados a partir del 1 de junio", cuando asuma como presidente constitucional.

Exijo a la @PNC_SV la inmediata liberación de los estudiantes de la @UESoficial que están detenidos.



De lo contrario se abrirá un expediente a los involucrados a partir del 1 de junio. — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 20, 2019

Ya iban a agarrar el bus cuando los interceptaron

El rector de la UES explicó como parte de la versión que recogió que la capatura de ambos jóvenes se produjo cuando ambos ya iban a tomar el autobús de regreso a sus casas. En ese momento, un grupo de aproximadamente 50 antimotines los interceptó y capturó primero a Martínez.

Arias dijo que la captura del joven fue "brutal" y dijo que el episodio supone regresar a las prácticas autoritarias que los cuerpos de seguridad imponían en las décadas de los setenta y ochentas en El Salvador.

El rector de la UES contó que, al ver el incidente, el estudiante de Periodismo sacó su cámara y comenzó a retratar la forma en que los antimotines efectuaban la captura.

"Entonces, el estudiante Bernal Santos, como estudiante de Periodismo, y dado que tiene que hacer prácticas, comenzó a filmar la forma brutal en que estaba siendo aprehendido el bachiller Martínez", contó el rector.

"Por lo tanto, procedieron a capturar al estudiante de Periodismo únicamente por la forma brutal en que fue capturado el otro joven de apellido Martínez", agregó.

Arias sostuvo que los dos estudiantes fueron llevados las bartolinas de la PNC en San Salvador, sin las autoridades policiales hayan mostrado pruebas suficientes de que alteraron el orden durante la marcha.

Agregó que lo único que resta es esperar a que se les aplique el debido proceso para que se pueda deterniar son responsables o no de desórdenes públicos.