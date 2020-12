VIH: la pandemia que se enfrenta a otra pandemia

Hace 15 años, Carlos migró sin documentos hacia Estados Unidos. En el camino, conoció a una persona con la que tuvo relaciones sexuales. Meses después, comenzó a sentirse mal: vómitos, diarrea y pérdida de peso. Decidió hacerse la prueba Elisa, y resultó positiva. Han sido, cuenta, años duros. Desde que volvió a El Salvador, ha sido discriminado y maltratado, incluso, en el sistema de salud. Y, este año, durante la pandemia por covid-19, se le ha negado el tratamiento. Carlos es una de las 26, 893 personas que viven con VIH en el país, según datos del Ministerio de Salud (MINSAL). Los resultados de una encuesta realizada en mayo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertían que el acceso a los medicamentos para tratar el VIH se encontraba "gravemente afectado por el covid-19". Según el documento, esto podría ser provocado por "la incapacidad de los proveedores para entregar a tiempo los medicamentos antirretrovíricos y el cierre de los servicios de transporte terrestre y aéreo, junto con el acceso limitado a los servicios de salud dentro de los países como consecuencia de la pandemia". Y, en ese sentido, El Salvador no fue la excepción.

Carlos lleva sus controles y recibe los medicamentos en el Hospital de Usulután. Pero en abril, cuando fue a retirar, ya no se los entregaron. "Me dijeron que esperara en la puerta", explica. Después de un rato, solo le indicaron que la clínica no estaba funcionando, que regresara la siguiente semana. "Fui la siguiente semana, a pesar de ser una persona vulnerable que tiene las defensas bajas, y tampoco me las dieron. Me dijeron que hasta en mayo. Fui en mayo, y tampoco. Ni me atendieron. Fue hasta junio que ya me entregaron el tratamiento. Pero de los dos meses anteriores no me dijeron nada", comenta.

Según Otoniel Ramírez, secretario y director ejecutivo de la sede regional de la Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+), el desabastecimiento de medicamentos fue una situación que se dio en algunos centros de salud del país. Ramírez lo atribuye a dos razones. La primera es que se estaba haciendo un cambio en el esquema de tratamiento. Eso significa que la mayoría de personas con VIH iba a migrar a otro tipo de medicamentos. Y, durante ese proceso, llegó la pandemia. La segunda, señala, es que en las aduanas hubo procesos administrativos más burocráticos, debido al covid-19, que retrasaron el ingreso de los medicamentos al país.

Los dos meses sin recibir medicamentos fueron, dice Carlos, un infierno. Bajó mucho de peso y perdió el ánimo. Hasta ahora, se sigue recuperando de lo débil que quedó. "Un día, me encontré a mi doctor en la calle, y yo le dije que me sentía muy mal. Lo que hizo fue darme un papel con tres nombres de medicinas para que yo las comprara. Unas eran para subir las defensas y otra para el hipertiroidismo. Viendo la situación y mis problemas de salud, yo dije: hasta aquí llegué", relata.

Ramírez, de REDCA+, dice que el país debió tomar medidas previas para que a nadie le faltara en ningún momento el tratamiento. "Durante la cuarentena, se violentaron muchos derechos de las personas con VIH. Por ejemplo, el derecho a la salud e, incluso, el derecho a la vida. No ha sido, apunta, solo la suspensión de consultas. "También se suspendió el transporte público y eso dificultó a muchas personas ir a buscar su tratamiento. Sumado a eso, se perdieron controles de otras especialidades en las personas con VIH", explica.

Al inicio de la pandemia por covid-19, el MINSAL intentó ocuparse de las personas con VIH.

Así lo explica Celina de Miranda, directora de ONUSIDA El Salvador. Miranda dice que Salud giró un memorando en el que indicó que los tratamientos antirretrovirales se podían entregar en cualquier hospital de la red nacional, y no necesariamente en el que la persona estaba en control. También se indicó que en las clínicas se dieran las recetas de multidispensación de dos meses, para que las personas no se quedaran sin medicamentos.

Pero poco se podía hacer si, como en el hospital que Carlos visitó, estaban desabastecidos desde antes de que comenzara la crisis.

Sin ningún tipo de atención

El estrés de no tener medicamentos por dos meses, dice Carlos, le causó Herpes zóster. Le salieron pústulas en la espalda y el pecho. Tuvo fiebre y un dolor que describe como terrible. "Fui al hospital a llorarle a la enfermera, y no me quisieron atender, porque dijeron que el médico estaba viendo otro tipo de emergencias. Y yo sufriendo con aquel dolor horrible que me llegaba hasta el corazón, que no me dejaba ni respirar". A Carlos, en ese momento, no le quedó más opción que pagar. "Con un gran sacrificio y esfuerzo, fui a una clínica privada que me cobró $1,080 por una noche ingresado y por el tratamiento".

Carlos trabaja, a veces, cuidando a adultos mayores. Pero, por la pandemia y su estado de salud, no ha podido salir a trabajar. Para pagar los más de mil dólares que le cobraron en la clínica, tuvo que pedir prestado a sus familiares y vender una vaca, que, según cuenta, era lo único que tenía. A pesar de la cantidad de dinero que gastó, no logró comprar todos los medicamentos, y el herpes zóster volvió. De nuevo, buscó ayuda en el sistema de salud pública, y no lo quisieron atender. Eso, aunque les insistió en que, con esos síntomas, él sentía que se moría.

"Los profesionales de la salud saben que cuando se consumen medicamentos a largo plazo, por cuestión hereditaria o como efecto secundario, podemos desarrollar otros problemas de salud. Pueden ser, por ejemplo, diabetes o problemas en el hígado. Era necesario que, durante la emergencia, se garantizara el acceso a servicios de salud para este tipo de emergencias. Tampoco hubo acceso a diagnóstico de infecciones oportunistas como la tuberculosis. Todo esto, porque la atención en salud se ha redireccionado al covid-19. Y eso está muy bien, pero no se debe descuidar la respuesta al VIH", dice Ramírez.

Con el covid-19, además, dejaron de realizarse las tomas de carga viral y de CD4, "que son los exámenes de seguimiento que se hacen cada seis meses para ver cómo ha respondido la carga viral al esquema de tratamiento y si el virus se mantiene activo o está ya suprimido", dice Miranda. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta del MINSAL ante la solicitud de una entrevista.

Transporte prometido no funcionó para las personas con VIH

Hace 16 años, Ana comenzó a sentir dolores de cabeza muy fuertes. Eran frecuentes y cada vez más intensos. Para aliviarlos, tomaba muchas pastillas, y con la intensidad del dolor también aumentaba la dosis de medicamentos. Un día, el dolor no paró, y también comenzó a tener fiebres y malestar en el estómago. La llevaron al hospital casi inconsciente. Recuerda que mientras estaba ahí, un psicólogo se le acercó, la despertó y le preguntó si sabía que ella era VIH positivo. Ana le respondió que eso no era posible, que solo había tenido relaciones sexuales con su pareja. Y, desde ese momento, durante 9 años, negó su estado de salud.

Desde hace 3 años, luego de casi morir por no tomar medicamentos, Ana se encuentra en tratamiento. Para poder retirarlo durante los meses de pandemia, tuvo que caminar cinco kilómetros hasta el hospital. Lo mismo al regreso. Eran dos horas de recorrido, dice. Caminó a pesar de tener limitada la movilidad en la mitad del cuerpo, pues, hace años, sufrió un derrame cerebral. Un día, luego de tanto caminar, casi se desmaya cuando llegó a su casa, cuenta. Al inicio de la crisis, el personal del hospital se comunicó con ella para decirle que ellos le harían llegar los medicamentos hasta su casa. Pero no fue así.

"Yo esperé, como me dijo la señorita, pero no vinieron a dejarlos. No llamé a ese número para pedir transporte porque no tenía saldo. No tenía para gastar en eso. Entonces, le dije a un amigo que también tiene VIH que preguntara para ver si nos podían llevar. Le dijeron que sí, pero que tenía que pagar $5 para ir y $5 para el regreso", y no tenían, explica Ana.

A Ana y a su amigo se les negó el transporte gratuito que desde el gobierno se había anunciado para trasladar a personas con alguna enfermedad crónica. Se les negó aun cuando, durante mayo y junio, el Ministerio de obras públicas dispuso de $3.6 millones del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) para gastos que incluyen este tipo de transporte. Así lo indica un informe del Ministerio de Gobernación sobre el uso de esos fondos.

Esta situación, dice William Hernández, director de la Asociación Entre Amigos, fue recurrente. "Ese beneficio no fue cierto. Las personas no recibieron el apoyo. Cuando llamábamos, nos decían que el VIH no era una prioridad y que por eso no podían atendernos", explica.

Carlos también llamó al número que el gobierno habilitó para solicitar el transporte. Llamó y llamó, y, cuando al fin le respondieron, le dijeron que para poder llevarlo tenía que ir a la unidad de salud más cercana a reportar su caso. Así, los de la unidad de salud informarían a ellos que Carlos sí necesitaba que se le brindara transporte. Lo hacían así, le explicaron, porque el VIH no era una urgencia. Que con esa enfermedad la persona se podía mantener estable, le dijeron.

Ante esa situación, Carlos decidió no ir a la unidad de salud, porque ahí trabajan muchas personas conocidas, y ellas no saben de su diagnóstico, y él no quiere que lo sepan. Por eso, se vio en la obligación de pagar un taxi para que lo llevara al hospital a retirar los medicamentos de junio y julio. Pagó $20.

"Me imagino que ese servicio funcionó para otras poblaciones, pero no para las personas con VIH", confirma Irma Hernández, directora de Visión Propositiva.

Esfuerzos para no abandonar

Organizaciones que trabajan con personas con VIH o para la prevención del VIH comenzaron a unir esfuerzos para acercar los tratamientos. "El temor a adquirir el covid-19 pudo habernos atado para no responder a la necesidad de la población. Sin embargo, como organizaciones tuvimos que olvidarnos de ese miedo y responder ante la necesidad de tanta persona que no podía trasladarse a sus centros de salud a traer los medicamentos antirretrovirales", comenta Irma Hernández, desde Visión Propositiva.

Como organizaciones, cuenta Hernández, de Entre Amigos, se coordinaron para llevar los medicamentos hasta las casas de las personas: "En la mayoría de los casos no tuvimos problemas al llegar y preguntar por "fulano", pero sí tuvimos casos en los que las personas nos decían: "Mire, por favor, veámonos en la cancha". Era como si estuvieran sufriendo persecución, se sentían temerosos. Especialmente los jóvenes. Jóvenes arriba de los 18 años viviendo con VIH que no lo han comentado con su familia".

A Carlos le cambia el tono de la voz cuando recuerda que en el hospital no han velado por su bienestar. Tras una pausa que se le va en suspirar, concluye: "Es necesario que estas situaciones dejen de darse hacia las personas que tenemos VIH. Nos tratan mal".