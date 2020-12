VMT advierte más sanciones por alza en tarifas de buses

El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, informó que las alzas en el pasaje de algunas rutas de buses continúa pese a la Ley Transitoria para la Entrega de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros que el presidente de la República, Nayib Bukele sancionó la semana pasada.

Ayer durante un protocolo de inspección de las medidas de bioseguridad en el transporte, Castelar dijo que continúan recibiendo denuncias por rutas de buses que han subido los precios del pasaje.

"Con la aprobación de la compensación no hay excusas para que aumenten las tarifas", dijo. El funcionario aseguró que el Viceministerio de Transporte (VMT) está haciendo el seguimiento debido y que la ruta que no cumpla con la tarifa establecida podrá ser sancionada y no recibir la compensación económica de la Ley.

"Una ruta, o una unidad, que no esté cumpliendo con la tarifa establecida puede ser sancionada y puede no recibir el subsidio", agregó Castelar.

La normativa de la compensación implica una erogación de $2,800 por bus y $1,400 por microbús tras el cobro de $0.10 centavos por galón de combustible adquirido. La ley tendrá efecto hasta el 31 de diciembre del próximo año.