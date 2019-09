Habrá cambio masivo de placas de vehículos en 2021 en El Salvador, anuncia VMT

El director del Viceministerio de Transporte (VMT) Alex Bonilla dijo este jueves que habrá un cambio masivo de placas de vehículos en el 2021.

Foto de LA PRENSA/Archivo

Recordó que fueron renovadas en el 2011 y el cambio corresponde a los seis años, pero se realizó una prórroga.

Reveló que están analizando las medidas de seguridad que le aplicarán a las nuevas placas, pues buscan “ingresar tecnología al metal de la placa” para mejorar el control en las carreteras.

Por otra parte, dijo que se tiene previsto el cambio de semáforos y la creación de un centro de monitoreo alimentado con “telemultas”, es decir, infracciones de tránsito captadas por un sistema instalado en las vías.

Bonilla también manifestó que presentarán reformas a la Ley de Tránsito en la Asamblea Legislativa para mejorar el tránsito y regular conductas que por ahora no se contemplan.

Bonilla criticó que las reformas a la Ley de Tránsito en el pasado han pasado primero por el beneplácito de los empresarios de transporte; sin embargo, dijo que esta vez no será igual. “Lo que sí tenemos nosotros es que gracias a Dios no nos dejamos mangonear, no vamos a permitir acuerdos que vayan en contra de la ciudadanía en general, vamos a buscar el beneficio de la mayoría, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer”, aseguró.

Además, anunció que habrá cambios en la forma de examinar a los futuros conductores, porque el actual sistema no basta. En el caso del examen psicológico dijo que “va a continuar (aplicándose) pero se va a modificar”.

“Hemos identificado que tenemos problemas con exámenes, porque no nos están garantizando las aptitudes que tiene una persona para poder conducir, necesitamos poder medir eso”, dijo el miércoles en el programa radial Diana Verónica y Tony.

Agregó que están trabajando “para adquirir algún tipo de equipo que nos permita mejorar el alcance del examen llamado psicológico” para medir también la “coordinación sensorial, visual y auditiva” e identificar algún tipo de deficiencia.

Reiteró que es obligación del Gobierno garantizar que una persona que conduce tiene “las aptitudes cognitivas, físicas y psicológicas para andar un vehículo”.

Dijo también que realizarán “auditorías exhaustivas a las empresas examinadoras con el fin que la calidad de los exámenes (prácticos) sea la mejor”.