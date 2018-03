VMT detectó 102 conductores ebrios en sus operativos

Lee también

El Viceministerio de Transporte (VMT) reportó que se han detectado 102 conductores peligrosos, al resultar positivos en las pruebas de alcohol en los diferentes controles vehiculares que ha realizado este año.El objetivo principal de los puntos de control sería reducir las estadísticas de accidentes de tránsito causados por personas que manejan bajo los efectos de bebidas embriagantes, estimulantes o estupefacientes.Del 1.º de enero al 23 de marzo, la Unidad Médica Antidoping aplicó un total de 5,000 pruebas de alcohol, de las cuales 102 personas han resultado positivas, menos que el año pasado, ya que a esa fecha se contabilizaban 115.También se aplicaron 3,780 pruebas para la detección de drogas, resultando positivas cuatro personas. Para el año pasado no habían detectado ninguno positivo a consumo de drogas.La Unidad Médica Antidoping realiza a diario un promedio de 200 pruebas de alcohol y drogas dirigidos al transporte particular, colectivo y de carga, distribuidas entre tres a cinco puntos de control diarios, en coordinación con las oficinas regionales del VMT en occidente y oriente y con la división de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).Hasta el momento van 112 puntos de control en las distintas zonas del país, priorizando las rutas colectivas cercanas a las terminales de oriente, occidente y del sur, como también se le da seguimiento a las rutas de transporte de carga cercanas a las fronteras en Chalatenango, Metapán y Ahuachapán.Conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas se ubica en la octava causa de accidentes de tránsito. De acuerdo con las estadísticas de la PNC, los percances causados por automovilistas en estado de ebriedad provocaron la muerte de al menos seis personas este año y dejaron otras 86 personas lesionadas.Del 1.º de enero al 19 de marzo se reportaron 4,733 accidentes, 273 fallecidos, ocho más que para el mismo período del año pasado y 2,072 lesionados. La principal causa es la distracción del conductor, la segunda es invadir el carril contrario, le sigue no respetar la señal de prioridad, no guardar la distancia reglamentaria y la velocidad inadecuada.La PNC ya impuso 97,920 esquelas por distintas faltas.