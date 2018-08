VMT dice que horarios no violan la resolución de Sala de lo Constitucional en tema SITRAMSS

Tanto el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, como el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, y el viceministro de Transporte, Nelson García, sostienen que implementar horarios para el uso del carril segregado del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) no es un incumplimiento a la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, que lo habilitó para el uso público.

La resolución de mayo de 2017 dice: "Se habilita el uso público libre de los carriles segregados para la circulación del SITRAMSS; es decir, que no deben existir restricciones en el desplazamiento vehicular, procurando la fluidez que permita al mayor número de personas la utilización de tales bienes de uso público".

Y luego mandata al VMT y a la Policía Nacional Civil a adoptar las "medidas que sean necesarias a fin de garantizar la seguridad de las personas, así como el ordenamiento y el uso racional y equitativo de las arterias vehiculares afectadas a partir de la implementación del SITRAMSS".

De esa parte es precisamente de la que se valen las autoridades del Gobierno para justificar que la exclusividad del carril por medio de horarios no constituye un desacato a la resolución.



"El tema es que hay medidas que se están tomando para mejorar el tráfico. Una de ellas es que los buses de oriente ya no van a pasar por el bulevar del Ejército; otra es que, para darles prioridad a los usuarios, se estaría utilizando una parte, se mantendría libre prácticamente casi todo el día", dijo Nelson García, viceministro de Transporte.

Por el inicio de operaciones de la nueva terminal de oriente este sábado, se definió que, de 4:30 a 8 de la mañana y de 4:30 de la tarde a 7:30 de la noche, el carril será de uso exclusivo del transporte masivo.

García afirmó que a finales del año pasado enviaron un escrito a la Sala de lo Constitucional para pedir opinión al respecto de esta medida que iban a tomar, pero no recibieron respuesta.

Ortiz también respalda la medida. "Básicamente decía que en la medida que vayan cambiando las condiciones, se puede hacer uso de acuerdo a las proyecciones que se tenía, y hoy vamos a hacer un uso parcial importante en beneficio de miles y miles de usuarios que transitan en una zona intensa", dijo.

El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González dijo a LA PRENSA GRÁFICA que poner horario sí es un incumplimiento a la medida.

"El tema es la autoridad competente; no puede el viceministro, y estoy seguro de que no es que no entienda él", explicó. González dijo que restringir el uso por horas representa un desacato.