VMT justifica decisiones en construcción de SITRAMSS

Lee también

Caducar el contrato o cobrar multa y esperar más tiempo para finalizar la terminal de Soyapango del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) eran las opciones legales que según el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Viceministerio de Transporte (VMT) tenían ante el retraso en la construcción por parte de la empresa, pero no podían aplicar ambas.“La Constitución establece que no se puede sancionar a una persona dos veces por el mismo caso”, dijo el titular del VMT, Nelson García, en reacción a uno de los hallazgos del examen especial realizado por la Corte de Cuentas de la República (CCR) al préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para hacer la infraestructura del SITRAMSS.Agregó que el artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) establece que por incumplimiento se puede caducar el contrato o poner multa a la empresa.“Ya le habíamos dado tres prórrogas, ya el incumplimiento era mucho más grande. Creo que aquí la confusión está cuando nos dicen ‘¿por qué dejó de cobrar?’; es que lo que deberían de decir es que teníamos dos opciones legales, que era caducar el contrato o poner una multa”, aseguró García.Reconoció que sí hubo problemas con el diseño porque al inicio no se consideró que el terreno era un basurero y que con las excavaciones para las fundaciones se tuvieron que sacar 23,000 metros cúbicos de basura.Caducar el contrato a la empresa Control y Montajes Industriales de México (CYMIMEX) permitió contratar a otra para finalizar el proyecto; eso no se habría podido hacer con aplicar la multa. Eso conllevó a retrasos en la supervisión, que es otro señalamiento. García dijo que pusieron una ad honorem mientras hacían el proceso de contratación de otra supervisora externa. Añadió que el informe es preliminar y que el caso sigue en la cámara correspondiente de la CCR.