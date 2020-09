VMT ordena retirar galera de una calle

Autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) manifestaron que han dado un plazo de cinco días hábiles a la alcaldía de Santa Ana, para que retire una galera ubicada en la primera avenida sur entre la calle Libertad y la primera calle oriente de la cabecera departamental.

Amílcar Giovanny Zaldaña, jefe regional del VMT de la zona occidental, manifestó que en semanas pasadas recibieron una solicitud por parte de la alcaldía para el cierre de dos calles del centro de la ciudad justificando la remodelación del parque Libertad y la reubicación de algunos comerciantes informales que se encontraban en la zona.

Zaldaña dijo que luego de una inspección realizada por esa oficina se autorizó el cierre solamente de una calle durante agosto de este año y enero del 2021. Sin embargo luego de algunos días del aval, la comuna comenzó a instalar una galera de aproximadamente 100 metros donde ha ubicado a los comerciantes informales.

Según el jefe del VMT, está acción no contaba con aprobación por lo que se ordenó su desinstalación en un máximo de cinco días. "El permiso de cierre de la calle se le dio a la alcaldía pero no para que construyera una infraestructura en la vía pública por lo que se extralimitaron", comentó Zaldaña. Dijo que si no la retiran notificaran a la Fiscalía y Policía.

Por su parte, Vladimir Orellana, gerente de mercados de la municipalidad, consideró que la orden emitida por el VMT tiene un trasfondo político, y que están a la espera que la Fiscalía y la Policía hagan la notificación a la municipalidad sobre los procesos en su contra.